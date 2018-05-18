Почему в Брюсселе не спешат с приостановкой "безвиза" для Грузии

Если граждане Молдавии могут путешествовать по территории Евросоюза без виз с 2014 года, то грузины и украинцы получили такую возможность лишь в 2017-м. Ждать им пришлось несколько дольше не только из-за более позднего выполнения условий Киевом и Тбилиси, но и вследствие задержки со стороны ЕС. Правительства некоторых стран-членов Европейского Союза настаивали на том, чтобы Брюссель вначале разработал и ввел в действие механизм временной приостановки безвизового режима, который необходим для предотвращения злоупотреблений визовой либерализацией. Механизм был введен в марте прошлого года, после чего Грузия получила "безвиз".

Грозит ли Грузии отмена "безвиза"

К введению нового механизма привели опасения Берлина по поводу возможного ухудшения криминогенной ситуации в Германии и в ЕС. Ведь именно грузинские организованные преступные группировки причастны к значительной части квартирных краж в ФРГ, о чем много раз сообщали немецкие СМИ со ссылкой на данные полиции.

Квартирные кражи - преступление наиболее часто совершаемое гражданами Грузии в ФРГ

Все больше граждан Грузии подают прошения о предоставлении им убежища в ФРГ. А немецкие власти долго их рассматривают и в большинстве случаев отвечают отказом. Лишь приблизительно двум процентам соискателей убежища из Грузии разрешают остаться в Германии. Часть из них используют время ожидания для совершения преступлений, заявляют в Федеральном управлении криминальной полиции Германии.

Между тем риск или угроза безопасности, в частности, рост серьезных преступлений со стороны граждан третьей страны является одним из 4 оснований для запуска европейского механизма приостановления безвизового режима. Кроме того, для Грузии может быть актуальным и еще одно основание - существенный рост, более чем на 50 процентов, количества заявлений о предоставлении убежища. Только за первые три месяца этого года немецкие федеральные органы зарегистрировали 1771 ходатайство о предоставлении убежища от граждан Грузии - почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает dpa.

Когда могут применить механизм приостановки "безвиза"

Мониторинг ситуации по злоупотреблению визовой либерализацией проводит Еврокомиссия. Она же и принимает решение, следует ли временно - на срок девять месяцев - возвращать визовый режим для граждан того или иного государства. Если какая-либо страна ЕС фиксирует на протяжении двух месяцев наличие оснований для приостановки "безвиза", она может известить об этом Еврокомиссию.

В Грузии празднуют введение "безвиза" (март 2017 года)

Так, еще в феврале 2018 года правительство немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия призвало власти Германии принять меры для приостановки безвизового режима для граждан Грузии. Но Берлин на этот шаг не пошел. Как сообщил DW пресс-секретарь Еврокомиссии Анника Брайдтхардт , ведомство пока не получало никаких уведомлений по поводу запуска механизма приостановки. В то же время он отметил, что "Еврокомиссии известно об этой проблеме, и мы уже выразили нашу обеспокоенность грузинским властям".

В Брюсселе уверяют, что Тбилиси готов принять конкретные меры для решения вопроса нерегулярной миграции из Грузии в ЕС. Кроме того, в Еврокомиссии приветствуют двусторонние контакты с правительством Грузии некоторых стран ЕС, в частности, ФРГ. "Еврокомиссия готова поддержать Грузию: вместе с Европейским агентством охраны внешних границ мы рассмотрим эффективные практики сокращения угроз нерегулярной миграции", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Деликатная тема

Хотя цифры и кажутся достаточными для запуска механизма приостановления безвизового режима в отношении Грузии, пока каких-либо официальных заявлений на этот счет в Брюсселе не делали. Этот инструмент является достаточно жестким. Поэтому европейские политики проявляют осторожность.

Некоторые из евродепутатов, к которым обращалась DW, не захотели комментировать ситуацию. Согласился на разговор член делегации Европарламента по сотрудничеству с Грузией, Азербайджаном и Арменией Лукас Мандль (Lukas Mandl) из фракции "Европейской народной партии".

"Мы хотим экономического сотрудничества с Грузией в обоюдных интересах для развития благосостояния всех сторон. И визовая либерализация является элементом, демонстрирующим стремление к хорошему экономическому сотрудничеству", - сказал депутат из Австрии. Однако, по его словам, когда визовой либерализацией злоупотребляют, например, для подачи заявлений на убежище, не имеющих реальных оснований, тогда можно применить механизм приостановки "безвиза", пока проблема не будет решена.

Политик осторожно уклонился от ответа на вопрос, не пришло ли время применить эту меру и в отношении Грузии. "Механизм приостановки есть в наличие как санкция. ЕС является дееспособным и должен действовать, если есть случаи злоупотребления", - сказал Мандль, но подчеркнул, что прибегать к такому шагу можно лишь в случае, если злоупотребления доказаны.

А на вопрос, был ли механизм приостановки действенным как фактор профилактики злоупотреблений, Мандль ответил так: "Как только его запустят, он продемонстрирует свою эффективность во всех направлениях, поскольку все будут видеть, что ЕС не только говорит, но и действует".

Смотрите также:

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Без виз в Евросоюз с 11 июня 22 мая в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Через 20 дней после публикации, 11 июня, оно вступило в силу.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины С биометрическим паспортом в 30 стран С момента введения безвизового режима ЕС с Украиной визы украинцам не требуются для краткосрочных путешествий во все страны Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии), а также для поездок в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящих в ЕС. Итого 30 европейских государств. Главное условие - наличие биометрического паспорта.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Три месяца в ЕС Находиться на территории стран Шенгенской зоны без визы можно не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Например, можно поехать в отпуск на Эгейское море в Грецию (на фото) без визы. Период в 90 дней не закрепленный, а плавающий, поэтому надо обращать внимание на даты поездок, если есть риск превысить разрешенный срок. Нарушение этого правила может привести к запрету на повторный въезд в ЕС.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Без визы, но с документами Для въезда в государства Шенгенской зоны украинцам достаточно и одного только биометрического паспорта, но сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Работать нельзя, учиться - на краткосрочных курсах Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Для этого надо отдельно получить разрешение на работу, а скорее всего, и оформить визу. Зато для участия в семинарах и краткосрочных учебных курсах до 90 дней можно обойтись и без визы. Если же учеба продлится больше трех месяцев, лучше обратиться в посольство или консульство страны, где будет проходить обучение.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины К родственникам или на конференцию? В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Сколько денег нужно иметь при себе? Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Экономия времени и денег Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления. Автор: Илья Коваль

