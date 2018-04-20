Почему "Альтернатива для Германии" хочет изменить закон о Deutsche Welle

20 апреля в бундестаге обсуждали предложение АдГ изменить порядок формирования советов, осуществляющих надзор за медиакомпанией Deutsche Welle. Инициатива не нашла поддержки у других фракций.
Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступила с инициативой внести изменения в закон, регулирующий правовой статус немецкой иновещательной медиакомпании Deutsche Welle. В пятницу, 20 апреля, в бундестаге состоялись дебаты по соответствующему законопроекту. Их открыл политик от АдГ Томас Эрхорн (Thomas Ehrhorn): в своем выступлении он говорил о "пропагандистских СМИ, находящихся в руках представителей правящего политического класса", которые "нередко становятся инструментом влияния" на рядовых граждан.
Эрхорн также подверг критике тот факт, что генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) назвал "толерантность" первой в ряду ценностей, которые должна представлять DW. На взгляд политика из АдГ, это, по сути, означает, что нужно "мириться со всем и всеми, начиная от средневековых представлений о религии и заканчивая безумной погоней за гендерным равноправием" или "выcокопарными словами о мультикультурном обществе".
157 млн человек, 30 языков
Политики из других фракций германского парламента решительно отвергли подобные аргументы и подчеркнули важную роль Deutsche Welle - особенно на фоне роста нестабильности во всем мире и распространения фейковых новостей. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Элизабет Мочман (Elisabeth Motschmann) назвала смешным то, что политики от АдГ изображают из себя "защитников свободы слова и независимой журналистики", и поблагодарила DW за ее "действительно важную работу".
При этом Мочман отметила тенденцию к ограничению свободы слова во всем мире: на данный момент лишь 13 процентов населения планеты могут пользоваться свободными СМИ. Такие авторитарные страны, как Китай, Россия или Иран усиливают зарубежное вещание, подчеркнула депутат. На этом фоне у бундестага есть "веские причины продолжать укреплять DW" и увеличить финансирование медиаорганизации. По словам политика от ХДС, последние пять лет можно назвать "историей успеха" Deutsche Welle. Аудитория медиакомпании увеличилось с 101 млн до 157 млн человек, в данный момент DW предоставляет информацию на 30 языках.
Черногория, Турция, Марокко...
Депутат от Свободной демократической партии Германии (СвДП) Томас Хакер (Thomas Hacker) также похвалил DW за поддержку таких ценностей, как "свобода, демократия и принципы правового государства". В качестве примера он привел молодого иностранца - стипендиата программы германского бундестага, который недавно проходил стажировку в его офисе. "Мой практикант родом их Черногории. Он еженедельно использует ресурс DW, чтобы получить информацию о Германии", - пояснил Хакер.
При этом парламентарий особенно выделил телеканал DW на арабском языке. К примеру, жители Иордании, Марокко и Ливана, которые интересуются политикой, получают информацию именно таким способом, подчеркнул депутат. В частности, Хакер отметил дискуссионное ток-шоу "Shabab Talk", в эфире которого можно услышать самые разнообразные мнения. Благодаря этой передаче в арабских странах услышали об акции #MeToo ("Я тоже"), в ходе которой жертвы насилия рассказывают о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. "Такие программы укрепляют толерантность к иному образу жизни ", - подчеркнул политик. По словам Томаса Хакера, СвДП поддерживает и планы создания телеканала DW на турецком языке, ведь под руководством Эрдогана в Турции "попирается свобода СМИ и мнений".
В ХДС/ХСС полагают, что АдГ хочет обеспечить себе место в совете, чтобы повлиять на содержание журналистских материалов DW
Слишком много политиков в наблюдательном совете?
Но что же именно предполагает инициатива АдГ? Правопопулистская партия намерена изменить порядок формирования состава органов, осуществляющих надзор за Deutsche Welle. Согласно законопроекту, правительство ФРГ больше не должно быть представлено в Совете телерадиовещания - в данный момент немецкий кабмин там представляют 3 из 17 человек. В свою очередь, число представителей бундестага в совете должно быть увеличено с двух до трех человек, говорится в документе.
В качестве своего основного аргумента фракция АдГ ссылается на решение Федерального конституционного суда Германии от 2014 года, согласно которому формирование составов наблюдательного и административного советов немецкой общественно-правовой телекомпании ZDF ("Второе немецкое телевидение") противоречило Основному закону страны.
Проблема заключалась в том, что в управленческом (административном) и наблюдательном советах этой телекомпании было представлено слишком много политиков. Суд потребовал уменьшить число их голосов с 44 процентов до одной трети. Этот приговор создал прецедент для всех общественно-правовых СМИ в Германии.
Решение суда не распространяется на DW
Впрочем, этот аргумент АдГ также не нашел поддержки у остальных фракций. Как подчеркнула депутат от партии "зеленых" Маргит Штумпп (Margin Stumpp), в постановлении Конституционного суда речь идет об общественно-правовых телекомпаниях, которые финансируются за счет отдельного сбора с жителей страны и вещают на территории Германии. В свою очередь, Deutsche Welle финансируется напрямую из бюджета ФРГ и ориентирована на зарубежную аудиторию, поэтому на данную медиакомпанию решение суда не распространяется. Как полагает депутат от фракции ХДС/ХСС Михаэль Фризер (Michael Frieser), АдГ просто хочет обеспечить себе место в наблюдательном совете и тем самым влиять на содержание программ DW.
По завершению пленарного заседания, за ходом которого с гостевой трибуны парламента следило руководство Deutsche Welle, бундестаг направил законопроект АдГ на рассмотрение в парламентские комитеты. Ожидается, что решающим станет заключение комитета по культуре.
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