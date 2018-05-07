Похищенный в Берлине вьетнамец отозвал апелляцию на пожизненные сроки

Бывший функционер Коммунистической партии Вьетнама Чинь Суан Тхань, предположительно похищенный в Берлине вьетнамской спецслужбой и приговоренный на родине к двум пожизненным срокам, отозвал апелляцию на решения суда. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщил суд в Ханое, где в этот день должны были начаться слушания по апелляционной жалобе экс-чиновника.

Суд сообщил о жалобах на здоровье

Как отметил представитель суда, в своем решении отозвать апелляцию 52-летний Тхань сослался на состояние здоровья. Сам заключенный в суде не появился, от него не поступало никаких заявлений, отмечает dpa. Мать Тханя также не назвала причин отказа от апелляционного процесса. "В данный момент наша семья хочет спокойствия. Решение Тхань принял сам", - заявила она немецкому агентству.

В феврале Чинь Суан Тхань был приговорен во Вьетнаме к пожизненному тюремному заключению за взятку при реализации одного из строительных проектов. В январе он получил пожизненный срок по обвинению в коррупции и растрате средств госпредприятия. В рамках обоих уголовных дел прокуратура отказалась от требования приговорить бывшего функционера к смертной казни.

Дело Тханя осложнило отношения ФРГ и Вьетнама

Дело Тханя серьезно осложняет отношения между Берлином и Ханоем с лета 2017 года. Правительство ФРГ убеждено в том, что экс-глава правления одного из государственных строительных концернов Вьетнама в июле прошлого года был похищен в Берлине. Немецкий адвокат вьетнамца считает, что тот стал жертвой преследования по политическим мотивам. Вьетнам утверждает, что Тхань добровольно вернулся на родину.

Берлин отказался от стратегического партнерства с Ханоем и сократил взаимное сотрудничество. С апреля 2018 года в немецкой столице идет судебный процесс против 47-летнего вьетнамца, подозреваемого в причастности к похищению Тханя. Федеральная прокуратура Германии обвиняет его в шпионской деятельности и соучастии в незаконном лишении свободы. Предполагаемые заказчики похищения по-прежнему находятся на свободе.

51-летний экс-функционер Компартии Вьетнама, попросивший убежище в Германии, был похищен в Берлине в июле 2017 года и насильно доставлен на родину. Его обвинили в нанесении убытков государственному нефтегазовому концерну PetroVietnam, главой которого он являлся, а также в получении взятки в 500 тысяч евро. Кроме него, на скамье подсудимых оказались 20 бывших высокопоставленных партийных деятелей.

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