 Постпред США в ОЗХО высказал подозрения в адрес Москвы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2018
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Мир

Постпред США в ОЗХО высказал подозрения в адрес Москвы

Кеннет Уорд полагает, что россияне могли посетить место предполагаемой химической атаки в сирийской Думе и замести следы случившегося. Он призвал ОЗХО осудить Дамаск за "химический террор".

На месте предполагаемой химической атаки в Думе

На месте предполагаемой химической атаки в Думе

Россия могла уничтожить улики на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума под Дамаском. Такое мнение высказал постоянный представитель США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд в ходе заседания организации за закрытыми дверьми в Гааге в понедельник, 16 апреля.

"ОЗХО уже давно пора осудить сирийское правительство за химический террор и потребовать привлечения тех, кто несет ответственность за эти ужасающие действия, к международной ответственности", - цитирует заявление Уорда агентство Reuters.

Контекст

Вначале хорошая новость: ракетные удары по Сирии не приведут к Третьей мировой войне. А затем плохая: они не приведут и к урегулированию конфликта в этой стране, считает Кристиан Триппе. (14.04.2018)

В Берлине незамедлительно отреагировали на нанесение воздушных ударов по Сирии. Ангела Меркель одобрила действия западных союзников, однако ее позиции придерживаются не все партии Германии. (14.04.2018)

По словам американского представителя, США полагают, что россияне, возможно, посетили место предполагаемой химической атаки, в результате которой 7 апреля погибли десятки людей. "Мы обеспокоены тем, что русские могли уничтожить улики в попытке сорвать усилия миссии ОЗХО по сбору фактов, направленные на проведение эффективного расследования", - указал Кеннет Уорд.

США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, выпустили более ста ракет по трем предполагаемым складам химических боеприпасов в Сирии. Россия, являющаяся союзницей правительства в Дамаске, резко раскритиковала эти действия и пригрозила принять ответные меры.

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    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

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  • Тереза Мэй

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    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

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    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

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    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Удары по Сирии: как это было

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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