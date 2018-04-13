Постпред США в ОЗХО высказал подозрения в адрес Москвы

Россия могла уничтожить улики на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума под Дамаском. Такое мнение высказал постоянный представитель США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд в ходе заседания организации за закрытыми дверьми в Гааге в понедельник, 16 апреля.

"ОЗХО уже давно пора осудить сирийское правительство за химический террор и потребовать привлечения тех, кто несет ответственность за эти ужасающие действия, к международной ответственности", - цитирует заявление Уорда агентство Reuters.

По словам американского представителя, США полагают, что россияне, возможно, посетили место предполагаемой химической атаки, в результате которой 7 апреля погибли десятки людей. "Мы обеспокоены тем, что русские могли уничтожить улики в попытке сорвать усилия миссии ОЗХО по сбору фактов, направленные на проведение эффективного расследования", - указал Кеннет Уорд.

США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, выпустили более ста ракет по трем предполагаемым складам химических боеприпасов в Сирии. Россия, являющаяся союзницей правительства в Дамаске, резко раскритиковала эти действия и пригрозила принять ответные меры.

Смотрите также:

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Обращение Трампа к нации Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Три объекта атак Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Более жесткий удар Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Несколько пострадавших Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии В соответствии с национальными интересами Великобритании Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Российские объекты не пострадали Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии "Дамаск пересек "красную черту" "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Кто и как наносил удары США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Результаты налетов пока не известны Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Канцлер Германии одобрила атаку Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Протесты в Дамаске В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии. Автор: Ольга Мищенко

