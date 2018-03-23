Постная кухня: яблочный напиток | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.03.2018

В монастыре Валькенриде (Kloster Walkenried) в Нижней Саксонии, например, сохранился рецепт яблочного напитка с чабером. Чабер (чабер садовый или душистый) популярен в немецкой кухне и сегодня: его обязательно добавляют в блюда из бобовых - так горох, фасоль или чечевица гораздо лучше усваиваются организмом.

Чабер обладает тонизирующими свойствами, поддерживает работу сердца, да и просто поднимает настроение. Вот рецепт:

6 веточек свежего чабера, веточку мяты, веточку базилика и веточку розмарина залить охлажденным яблочным компотом (4 яблока на полтора литра воды) или литром свежевыжатого яблочного сока.

Напиток настаивать в тепле (лучше на солнце) не менее двух часов. Процедить, перед подачей можно добавить ломтики свежих яблок.

Этот напиток не просто поднимет настроение, но и снимет излишнее напряжение и поможет улучшить концентрацию, обещают мудрые священнослужители.

Другие рецепты постной кухни - здесь.

Смотрите также: