 Постная кухня: суп с лапшой и овощами | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.03.2018
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Культура и стиль жизни

Постная кухня: суп с лапшой и овощами

У любителей супа с лапшой и в постное время есть возможность полакомиться любимым блюдом, не нарушая строгих предписаний - без мяса и без яиц.

Постная кухня – суп с лапшой и овощами

Суп с лапшой (Nudelsuppe) - одно из самых распространенных блюд немецкой кухни.

Контекст

Котелок, чугунок, кастрюля, скороварка, - с эволюцией приготовления супов можно познакомиться в единственном в Германии Музее супа.

Основа постной кухни - пища жидкая: супы, овощные бульоны, отвары и напитки, способные поддержать организм и помочь ему избавиться от шлаков.

Его подают в будни и по праздникам. А в постные дни, например, вот такой вариант.

Сваренный по всем правилам овощной бульон довести до кипения, запустить порезанную кубиками морковь и брюссельскую капусту. Когда овощи будут готовы, добавить зеленый горошек и брокколи, снова довести до кипения, запустить лапшу (без яиц): можно взять лапшу в форме ракушек.

Подавать с мелко порубленной зеленью укропа.

Другие рецепты постной кухни - здесь.

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    Автор: Инга Ваннер


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