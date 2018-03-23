Постная кухня: суп с лапшой и овощами | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.03.2018

Суп с лапшой (Nudelsuppe) - одно из самых распространенных блюд немецкой кухни.
Его подают в будни и по праздникам. А в постные дни, например, вот такой вариант.
Сваренный по всем правилам овощной бульон довести до кипения, запустить порезанную кубиками морковь и брюссельскую капусту. Когда овощи будут готовы, добавить зеленый горошек и брокколи, снова довести до кипения, запустить лапшу (без яиц): можно взять лапшу в форме ракушек.
Подавать с мелко порубленной зеленью укропа.
Другие рецепты постной кухни - здесь.
Смотрите также:
-
В кулинарном тренде немцев - картофель
Салат с брынзой и маслинами
Картофельный салат в Германии очень популярен. Но этот - особенный. Отваренный картофель (молодую картошку можно "в мундире") нарезать ломтиками, брынзу - кубиками, добавить маслины. Мелко порубить розмарин, перемешать, сбрызнуть соком лимона и заправить оливковым маслом. Таков вариант традиционного в Германии картофельного салата, напоминающий о средиземноморской кухне.
-
В кулинарном тренде немцев - картофель
Суп: картофель и сельдерей
Если в картофельный суп, сваренный на прозрачном овощном бульоне, добавить кубики ароматного сельдерея, нарезанный кусочками шпиг или копченую рыбу, обжаренные кедровые орешки, кубики обжаренного хлеба и веточки свежего майорана, то будничное блюдо станет праздничным.
-
В кулинарном тренде немцев - картофель
Картофельный пудинг
Это блюдо необычно тем, что картофель подают с... картофелем. Картофельный пудинг делают с зеленым горохом, молоком и чесноком в горшочке, накрытом лепешкой из теста. А гарнир к нему - овощи и половинки небольших картофелин, запеченные в духовке до хрустящей корочки.
-
В кулинарном тренде немцев - картофель
Картофельные гнезда
Секрет популярности картофельных гнезд кроется в простоте их приготовления. Нарезанный соломкой картофель выкладывают в круглые формы, оставляя в середине выемку. В нее кладут начинку или вставляют форму и выпекают в духовке, а начинку кладут потом. Можно, поместив в два ситечка (на снимке), жарить "гнезда" во фритюре. Или использовать картофельное пюре. Начинка: грибы, куриное мясо и т. д.
-
В кулинарном тренде немцев - картофель
Классика: картошка "в мундире"
Это блюдо пользуется популярностью во всей Германии. Региональное различие проявляется лишь в соусе. В обязательную основу из мягкого творога, сметаны и йогурта добавляют рубленую зелень и на выбор, по вкусу: икру, ломтики маринованного или копченого лосося, сельдь, колбасу, копчености, жареные грибы, свежие помидоры...
-
В кулинарном тренде немцев - картофель
Пицца с картофелем и шпинатом
Немецкий вариант пиццы: тесто, раскатанное тонким слоем, смазывают сметаной, затем кладут слой листьев свежего шпината, мелко порубленный чеснок, сверху - отваренный до полуготовности картофель, порезанный кружочками. Надо Сбрызнуть оливковым маслом или смазать сметаной - и запечь в духовке. Перед подачей можно посыпать зеленым луком, укропом, приправить розмарином.
-
В кулинарном тренде немцев - картофель
Запеканка из картофеля, брокколи и тофу
Рецепт более чем прост: нарезанный кружочками или пластинками картофель, обжаренные кубики тофу с чесноком и капусту-брокколи заливают молочно-яичным соусом. Альтернативный вариант - соус из соевого или овсяного молока. Массу посыпают тертым мягким сыром (лучше всего моцареллой) или брынзой - и в духовку!
-
В кулинарном тренде немцев - картофель
Суфле
В данном случае воздушное суфле - блюдо из картофеля. Готовим картофельное пюре, в него добавляем мелко рубленую петрушку, тертый мускатный орех, яичный желток и тертый сыр (один из твердых сортов). Белок взбиваем отдельно и осторожно смешиваем с тестом. Суфле, помещенное в огнеупорную форму, готовится на водяной бане минут 20-30 в разогретой духовке.
-
В кулинарном тренде немцев - картофель
Кнедли: абрикосы и мак
Легендарные картофельные кнедли (Knödeln) в содружестве с абрикосами (начинка) и маком, которым посыпают готовое блюдо перед подачей, способны удивить даже самых изощренных гурманов…
-
В кулинарном тренде немцев - картофель
Картофельные пончики
Тесто для картофельных пончиков, которые не пугающиеся лишнего веса немцы едят как на завтрак, так и на ужин, готовится из картофельного пюре, муската, растительного масла, молока, муки, сахара и дрожжей. Выпекаются пончики во фритюре, а в качестве глазури можно взять растопленный шоколад или просто посыпать сахарной пудрой с корицей.
Автор: Инга Ваннер