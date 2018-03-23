Постная кухня: суп с лапшой и овощами | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.03.2018

Суп с лапшой (Nudelsuppe) - одно из самых распространенных блюд немецкой кухни.

Его подают в будни и по праздникам. А в постные дни, например, вот такой вариант.

Сваренный по всем правилам овощной бульон довести до кипения, запустить порезанную кубиками морковь и брюссельскую капусту. Когда овощи будут готовы, добавить зеленый горошек и брокколи, снова довести до кипения, запустить лапшу (без яиц): можно взять лапшу в форме ракушек.

Подавать с мелко порубленной зеленью укропа.

Другие рецепты постной кухни - здесь.

Смотрите также: