Постная кухня: слоеные пирожки с грибами

Начинку таких пирожков в немецкой кухне называют "паштетом" (Раstetе). Наряду с традиционным мясным фаршем из дичи и печенки, в Германии популярны также начинки из овощей, фруктов и грибов.
Для начинки этих пасхальных пирожков понадобятся грибы (свежие или сухие, предварительно размоченные в молоке или воде), пастернак или батат (сладкий картофель).
Все ингредиенты нарезать соломкой. В разогретом подсолнечном масле обжарить мелко нарезанный чеснок (1-2 зубчика), пастернак (2) или батат (1), затем добавить грибы (700 г), щепотку молотого муската, майоран (чайную ложку), куркуму (чайную ложку). Жарить до готовности, затем посолить, поперчить. Готовый фарш остудить, смешать с пучком мелко порубленного укропа.
Слоеное тесто разделать на одинаковые квадраты. Распределить начинку и слепить треугольные пирожки. Выпекать в разогретой печи (200°C) около 20 минут.
Подавать с салатом из листьев полевого (зимнего) салата и маринованных в бальзамическом уксусе с растительным маслом и горчицей помидоров. Хороши пирожки и к горячему овощному бульону.
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Блины из Германии
Толстые блины Pfannkuchen
Ингредиенты (на 4 порции): 0,5 л молока, 4 яйца, 300 г муки, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки сахара. Молоко, муку и взбитые яйца хорошо перемешать. Затем добавить соль, сахар и 1 ст. ложку масла. Энергично перемешивать все до образования однородной массы. Вылить 1/4 часть теста на разогретую на среднем огне и смазанную маслом сковороду. Обжаривать до румяности.
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Блины из Германии
Сладкие блинчики Plinsen
Их особенно любят на востоке Германии. Ингредиенты (на 4 порции): 2 чашки молока, 2 щепотки соли, 2 чашка муки, 4 яйца, 2 ст. ложки сахара. Белки отделить от желтков, хорошо взбить, затем смешать с желтком, сахаром, мукой, молоком, солью и энергично размешать венчиком. Вылить 1/4 часть теста на разогретую и смазанную маслом сковороду. Обжарить до румяности. Подавать с медом или вареньем.
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Блины из Германии
Лепешки с начинкой Fladen
На 4 порции: 500 г муки, 80 мл теплого молока, ¼ л теплой воды, 400 г лука, 2 паприки, 1 кубик дрожжей, ½ ч. ложки соли, 2 ст. ложки растительного масла, 1 стакан соуса "песто", немного базилика. Муку перемешать с дрожжами, солью, молоком, водой, маслом. Дать постоять тесту 30 минут. Разделить на 4 части и раскатать. Покрыть луком, паприкой, песто. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов.
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Блины из Германии
Блинчики с медом и творогом Palatschinken
На 4 порции: 70 г муки, 2 яйца, ¼ пакетика ванилина, 1 щепотка соли, 125 мл молока, 2 ст. ложки раст. масла. Для начинки: 25 г сливочного масла, ¼ пакетика ванилина, цедра лимона, 2 яйца, 60 мл меда, 125 г творога, 20 г сахара. Смешать молоко, яйцо, муку, соль, ванильный сахар. Оставить на 20 минут и испечь блинчики. Свернуть их в трубочку, начинить, запекать 10 минут при температуре 180 градусов.
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Блины из Германии
Оладьи с сахаром Poffertjes
На 4 порции: 3 яйца, 150 г сахара, 1 пакетик ванилина, щепотка соли, 150 г муки, 4 ч. ложки соды, 120 мл молока, немного сахарной пудры и сливочного масла. Яйца взбить с сахаром, ванилином и солью. Добавить муку, соду, молоко. Тесто оставить на 20 минут, затем выложить на разогретую сковородку. Несколько раз обжарить с обеих сторон до румяности. На готовые оладьи нанести масло и сахарную пудру.
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Блины из Германии
Тонкие блинчики Crêpes
На 4 порции: ½ ст. ложки сливочного масла, 150 г муки, 350 мл молока, 3 яйца, щепотка соли, 4 ст. ложки газированной минеральной воды, 2 ст. ложки сахара, цедра ½ лимона. Муку хорошо перемешать с молоком. Масло растопить и взбить его с яйцами, солью и минеральной водой. Добавить сахар и цедру. Оставить тесто на 30 минут, а затем жарить блины.
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Блины из Германии
Картофельные оладьи Reibekuchen
На 4 порции: 1 кг картофеля, 2 большие луковицы, 2 яйца, щепотка соли, 125 мл растительного масла. Картофель почистить и натереть на терке. Добавить натертый лук, взбитые яйца, соль и все перемешать. Брать тесто столовой ложкой и жарить на масле на сковородке, как обычные оладьи, переворачивая с одной стороны на другую в течение трех минут. Подавать можно с яблочным пюре.
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Блины из Германии
Берлинские пончики Berliner Pfannkuchen
На 4 порции: 500 г муки, 40 г дрожжей, 30 г сахара, ¼ л теплого молока, 1 пакетик ванилина, щепотка соли, 50 г сливочного масла, 2 яичных желтка, растительное масло. Для начинки: сливовый мусс, малиновое или абрикосовое варенье. В муку добавить дрожжи, сахар и половину молока, перемешать и оставить на 10 минут. Добавить сливочное масло, 1 яйцо и 1 желток.
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Блины из Германии
Берлинские пончики (продолжение)
Все пропустить через блендер и добавить остальное молоко. Сформировать из теста шарики, обвалять их в муке, положить в глубокую разогретую сковородку с большим количеством растительного масла и в течение 30 минут жарить под крышкой. Готовые пончики заполняются при помощи кондитерского шприца вареньем или медом, а сверху посыпаются сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Автор: Наталия Королева