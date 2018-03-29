Постная кухня: слоеные пирожки с грибами

Начинку таких пирожков в немецкой кухне называют "паштетом" (Раstetе). Наряду с традиционным мясным фаршем из дичи и печенки, в Германии популярны также начинки из овощей, фруктов и грибов.

Для начинки этих пасхальных пирожков понадобятся грибы (свежие или сухие, предварительно размоченные в молоке или воде), пастернак или батат (сладкий картофель).

Все ингредиенты нарезать соломкой. В разогретом подсолнечном масле обжарить мелко нарезанный чеснок (1-2 зубчика), пастернак (2) или батат (1), затем добавить грибы (700 г), щепотку молотого муската, майоран (чайную ложку), куркуму (чайную ложку). Жарить до готовности, затем посолить, поперчить. Готовый фарш остудить, смешать с пучком мелко порубленного укропа.

Слоеное тесто разделать на одинаковые квадраты. Распределить начинку и слепить треугольные пирожки. Выпекать в разогретой печи (200°C) около 20 минут.

Подавать с салатом из листьев полевого (зимнего) салата и маринованных в бальзамическом уксусе с растительным маслом и горчицей помидоров. Хороши пирожки и к горячему овощному бульону.

Другие рецепты постной кухни - здесь.

Смотрите также: