 Постная кухня: селедка Бисмарка | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Постная кухня: селедка Бисмарка

В былые времена сельдь считалась пищей бедняков, то есть большинства. Поэтому представить себе постную кухню без маринованной, соленой или копченой рыбы почти невозможно.

Постная кухня – селедка Бисмарка

Селедку ели вовсе не только бедняки. О нежной любви "железного канцлера" Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck) к обыкновенной селедке, предварительно вымоченной в маринаде из уксуса, растительного масла, горчицы и лаврового листа, слагают легенды. Возможно, именно так появилось и соответствующее название этого довольно обыденного блюда: селедка Бисмарка(Bismarckhering). 

Контекст

На стол в Германии карп чаще всего попадает именно в постные дни. Но его с удовольствием едят и в воскресенье, и в праздники.

Можно ли без риска для здоровья есть морскую рыбу, заглатывающую пластиковый мусор? Немецкие ученые делятся результатами новейших исследований.

Это особо нежное на вкус рыбное блюдо готовится очень быстро. Изюминку яству придаст весенняя начинка.

Маринованную сельдь можно есть, что называется, просто так, с хлебом или картофелем, сваренным "в мундире". Можно, следуя моде на закуску, появившейся в XIX веке в Берлине, свернуть в рулетики с начинкой из горчицы, корнишонов и лука. Так готовят Rollmops (на снимке) - рулеты из рыбы, действительно напоминающие мордочки мопсов. 

Во многих регионах Германии маринованную сельдь, нарезанную кусочками, подают с ломтиками яблок, в соусе из сметаны (стакан), йогурта (полстакана), репчатого лука (мелко порубить), ложки меда и соли. Все надо смешать и дать настояться в холодильнике не менее двух часов. Подавать с мелко порубленным свежим укропом.

Другие рецепты постной кухни - Рецепты постной кухни из Германииздесь.

Смотрите также:

  • Селедка

    Фотогалерея: "Захер" и компания

    Селедка Бисмарка

    Поговаривают, что на званых обедах канцлер Германии Отто фон Бисмарк, вслед за дорогостоящими крабами, мог спокойно отправить в рот обыкновенную селедку, предварительно вымоченную в маринаде из уксуса, растительного масла, горчицы и лаврового листа. Легенда или нет, но именно это "скромное" блюдо до сих пор называют именем знаменитого канцлера - Bismarсkhering.

  • Копчености

    Фотогалерея: "Захер" и компания

    Копчености Шиллера

    "Шиллерлокен" (Schillerlocken) - это копченое лакомство готовится из брюшка катрана или колючей акулы. В процессе копчения нарезанная полосками рыба сворачивается в "локоны", напоминающие прическу прославленного немецкого писателя Фридриха Шиллера.

  • Говядина по-строгановски

    Фотогалерея: "Захер" и компания

    Говядина по-строгановски

    "Бефстроганов" - блюдо, возникшее вероятно во второй половине XIX века. Готовится из говядины с густым соусом и различными гарнирами. Названо так в честь графа Александра Строганова, министра внутренних дел Российской империи. Долгие годы он провел в Одессе, где прославился своим гостеприимством. Подкрепиться у графа можно было в любое время.

  • Суп королевы Луизы

    Фотогалерея: "Захер" и компания

    Суп королевы Луизы

    Знаменитой моднице своего времени, прусской королеве Луизе, например, приписывают изобретение некоего "легкого супчика" из бычьих хвостов, сдобренного специями: смесью из карри, меда, чабреца и розмарина. Мода на прозрачные супы пришла в Германию из Франции. А разнообразие вариантов зависело от изобретательности монархов и их поваров. Один из них - с картофелем и стручками зеленой фасоли.

  • Конфеты Mozartkugeln

    Фотогалерея: "Захер" и компания

    Шоколадные шарики Моцарта

    Mozartkugeln - эти таящие во рту шоколадные шарики с начинкой из марципана названы в честь талантливого Вольфганга Амадея Моцарта. Спустя столетие после его кончины, в 1890 году их изобрел известный в Зальцбурге кондитер Пауль Фюрст. Сегодня мировым лидером производства этих конфет является компания Reber. 500 тысяч изготавливается на этом предприятии в баварском городе Бад Райхенхаль каждый день.

  • Торт

    Фотогалерея: "Захер" и компания

    Торт "Павлова"

    Воздушный торт-безе со свежими фруктами сегодня особенно популярен в Новой Зеландии и Австралии. Выпекают "Павлову" в виде торта или порционно, украшая каждую порцию ягодами, фруктами и взбитыми сливками. Назван он в честь балерины Анны Матвеевны Павловой, гастролировавшей по Австралии и Новой Зеландии в 20-е годы ХХ века.

  • Пряники

    Фотогалерея: "Захер" и компания

    Пряники Элизы

    Имбирный пряник (Lebkuchen) - лакомство, неотъемлемое в рождественскую пору. Существует множество рецептов. Пожалуй, самый популярный - Нюрнбергский пряник. А все началось с пряника, названного в 1643 году в честь дочери фабриканта Элизы - Elisenlebkuchen. Их пекут с орехами, обливают шоколадной или сахарной глазурью. Но главное - неповторимый медовый вкус.

  • Торт

    Фотогалерея: "Захер" и компания

    Торт Луитпольда Баварского

    Популярное в Баварии лакомство состоит из семи слоев с прослойкой из сливочно-шоколадного крема. Луитпольд Баварский, отец последнего короля Людвига III, был не прочь полакомиться сладким. Торт, названный в честь принца-регента, обязательно обливают шоколадной глазурью.

  • Блинчики Гунделя

    Фотогалерея: "Захер" и компания

    Блинчики Гунделя

    "Палачинкен" - так называют блинчики на юге Германии, в Австрии, в Венгрии… Приготовленные по рецепту венгерского повара Карла Гунделя, эти блинчики подаются с особо пикантной орехово-изюмной начинкой и шоколадным соусом с ромом.

  • Десерт

    Фотогалерея: "Захер" и компания

    Десерт Вельфов

    Представители одной из старейших европейских монархических династий франкского происхождения были явно сладкоежками. Ганноверский деликатес из двух сортов пудинга - яично-ванильного и винного, поданный впервые к 200-летнему юбилею Вельфов, символизирует цвета дворянского рода - белый и желтый.

  • Печенье

    Фотогалерея: "Захер" и компания

    Печенье Лейбница

    Прямоугольное сливочное печенье с ванильным ароматом и отличительными знаками: "узором" из 15 точек и ровно 52 зубчиками. Имя великого немецкого ученого, математика и философа Готфрида Вильгельма Лейбница оно носит благодаря ганноверскому предпринимателю. В конце 19-го века Герман Бальзен изобрел печенье, которое и назвал именем гениального ученого. Сегодня его производят в разных вариантах.

  • Торт Захер

    Фотогалерея: "Захер" и компания

    Торт "Захер"

    И наконец - Sachertorte от известного венского кондитера. Франц Захер родился 19 декабря 1816 года. Свой знаменитый торт он впервые преподнес министру иностранных дел Клеменсу фон Меттерних. Десерт дипломату понравился, однако сначала фурора не произвел. Зато сейчас торт "Захер" - обязательный пункт программы любого туриста в Вене.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Фотогалерея: "Захер" и компания

200 лет назад в Вене родился Франц Захер. Знаменитый венский шоколадный торт "Захер" увековечит имя кондитера. Однако это не единственный пример "съедобной" знаменитости. (08.12.2016)  

Ссылки в интернете

Рецепты постной кухни из Германии

Также по теме

Lachssteak und Farfalle-Nudeln

Постная кухня: лосось с пастой и брокколи 27.03.2018

Приготовленная на пару рыба вместе с овощами и фасолью - одно из самых традиционных блюд постной трапезы.

Klosterrezepte zur Fastenzeit | Toast mit Rote Bete und Knoblauch

Постная кухня: гренки "армериттер", свекла и чеснок 26.03.2018

Не только бутербродами славится немецкий завтрак. Из вчерашнего хлеба, например, можно приготовить множество интересных блюд. Вот одно из них.

Klosterrezepte zur Fastenzeit | Ravioli

Постная кухня: вареники с сухофруктами и шалфеем 25.03.2018

Есть блюда, которые определяются исключительно по начинке. А что, если совместить сладкое и соленое? Очевидно, так размышляли и создатели этого рецепта.

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Постная кухня: селедка Бисмарка

Постная кухня – селедка Бисмарка

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера