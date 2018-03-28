Постная кухня: селедка Бисмарка

Селедку ели вовсе не только бедняки. О нежной любви "железного канцлера" Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck) к обыкновенной селедке, предварительно вымоченной в маринаде из уксуса, растительного масла, горчицы и лаврового листа, слагают легенды. Возможно, именно так появилось и соответствующее название этого довольно обыденного блюда: селедка Бисмарка(Bismarckhering).

Маринованную сельдь можно есть, что называется, просто так, с хлебом или картофелем, сваренным "в мундире". Можно, следуя моде на закуску, появившейся в XIX веке в Берлине, свернуть в рулетики с начинкой из горчицы, корнишонов и лука. Так готовят Rollmops (на снимке) - рулеты из рыбы, действительно напоминающие мордочки мопсов.

Во многих регионах Германии маринованную сельдь, нарезанную кусочками, подают с ломтиками яблок, в соусе из сметаны (стакан), йогурта (полстакана), репчатого лука (мелко порубить), ложки меда и соли. Все надо смешать и дать настояться в холодильнике не менее двух часов. Подавать с мелко порубленным свежим укропом.

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