Постная кухня: пикантные пирожные с козьим сыром | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.03.2018

Обитатели средневековых монастырей Германии славились не только умением варить пиво. Искусством изготовления ароматных сыров монахи тоже владели в совершенстве. Для этого рецепта понадобится сыр козий или растительный вариант - тофу.

Основа пикантных пирожных - слоеное тесто, для приготовления которого сливочное масло можно заменить на кокосовое или маргарин.

Из 550 граммов муки, 300 мл холодной (ледяной) воды, 10 граммов соли, 10 граммов сахара, 50 граммов масла замесить тесто, обернуть влажным полотенцем, охладить в холодильнике (около получаса).

500 граммов масла смешать с 50 граммами муки, раскатать толщиной 1 сантиметр. Обернуть полотенцем, остудить в холодильнике минут 20-30.

Охлажденное тесто раскатать, на него положить слой охлажденного масла, завернуть конвертом. Раскатать, края теста (с маслом) снова сложить конвертом, раскатать, охладить. Операцию повторить еще 3 раза, затем тесто снова охладить и снова раскатать и обязательно (!) оставить на минут 20.

Готовую слойку разрезать на квадраты или с помощью формы вырезать круги. Можно выложить формочки для выпекания. Тогда пирожное получится в форме тортиков. На тесто распределить начинку из тертого или мелко порезанного сыра (150-200 граммов), смешанного со столовой ложкой меда, свежими или сушеными пряностями - майораном, тимьяном - и щепоткой острого перца.

Выпекать в предварительной разогретой печи (200°C) в течение 10-15 минут. Перед подачей обсыпать коксовой крошкой или молотым миндалем.

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