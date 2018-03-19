Постная кухня: морковный пирог | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.03.2018

В монастырской кухне монастыря Бонланден (Kloster Bonlanden) и сегодня можно научиться печь пироги по старинным рецептам: для этого монахини предлагают записаться на один из многочисленных кулинарных курсов. В этом монастыре морковный пирог готовят так.
Натертую на мелкой терке морковь (300 г) смешать с молотыми орехами (100 г), медом (2 столовые ложки), цедрой одного лимона, дать постоять. Затем добавить картофельный крахмал (100 г), рисовую (гречневую или кукурузную) муку (100 г), чайную ложку пекарского порошка, желтки (5), маргарин (100 г), замесить тесто. Осторожно смешать со взбитыми с сахаром (200 г) белками (5).
Круглую форму для выпечки смазать маргарином, посыпать рублеными орехами, выложить тесто. Еще раз посыпать орехами. Выпекать в предварительно разогретой печи (180°C) около 50 минут.
Готовый пирог смазывают абрикосовым или апельсиновым джемом. Его можно разрезать на несколько слоев и сделать прослойки из крема - заварного или из сладкого йогурта. В конце пирог посыпают рублеными орехами. Можно полить сахарной глазурью и украсить морковками из марципана.
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Автор: Екатерина Крыжановская