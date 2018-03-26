Постная кухня: лосось с пастой и брокколи | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.03.2018

Деликатный, нежный вкус лосося, сладковатый привкус зерен кукурузы, сочная зелень брокколи и нейтральная питательность фасоли, - вот компоненты приготовления этого блюда.

Дно кастрюли выложить веточками эстрагона, полить пивом (3-4 столовые ложки) или белым вином. На эстрагон уложить кусочки лосося кожицей вниз, сбрызнутые соком лимона или винного уксуса. Рыбу слегка посолить, поперчить. Накрыть крышкой, довести до кипения, затем на самом медленном огне готовить еще 5-7 минут (важно не передержать!). Отваренную (5 минут) капусту брокколи, которая не должна потерять зеленый цвет, добавить к рыбе. Кастрюлю снять с огня, дать немного постоять.

Пасту (лучше декоративной формы, например, фарфалле) отварить в подсоленной воде. Слить воду, заправить ложкой растительного масла, щепоткой молотого муската и черного перца.

Рыбу подавать с пастой и отдельно сваренной (предварительно размоченной) фасолью и кукурузой. Блюдо полить растительным маслом, смешанным с винным уксусом, посыпать порубленной зеленью укропа.

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