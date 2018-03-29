Постная кухня: картофель под франкфуртским соусом

Традиционный франкфуртский соус сами жители города на Майне называют "франкфуртским зеленым": Frankfurter Grüne Soße. Готовят его из обязательных семи трав (300 г): огуречника, кервеля, кресс-салата, петрушки, малой кровохлебки, щавеля и шнитт-лука.

Все травы мелко порубить и постепенно ввести в соус из сметаны (полтора стакана), взбитой с йогуртом (стакан), толченым чесноком (зубчик), острой горчицей (чайная ложка), соком лимона (чайная ложка), пропущенным через сито отварным картофелем (1) и растительным маслом (столовая ложка).

Вместо картофелины можно взять одно яйцо, сваренное вкрутую: так, кстати, предписывал рецепт изначально. Соус посолить, поперчить. Подавать с отварным картофелем, посыпанным кунжутом.

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