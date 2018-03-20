Постная кухня: картофельные кнедли с абрикосами и маком | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.03.2018

От соблазна полакомиться аппетитными шариками с фруктовой начинкой едва ли можно удержаться, да и нужно ли? Ведь тесто готовится из картофельного пюре. Вот рецепт сразу на 12 персон:

Для картофельных кнедлей (Knödeln) приготовить пюре из двух килограммов отваренного картофеля, сдобренного ванилью, кусочками порубленного сливочного (или кокосового) масла (30 граммов), столовой ложкой меда. В остывшую массу добавить 50 граммов манной крупы, 250 граммов муки и 3 столовые ложки молока (можно орехового). Еще раз перемешать.

Из теста слепить шарики, положив в серединку подготовленные половинки абрикосов (можно взять консервированные) и кусочек марципана (по желанию). При отсутствии абрикосов, можно заменить начинку черносливом.

Кнедли отваривать в кипящей воде до готовности (5-8 минут): считается, что как только кнедли всплывут на поверхность - они готовы. Но лучше сначала проверить, готова ли начинка. Вот теперь их можно вынуть шумовкой, слегка обсушить салфеткой и обвалять в поджаренных на топленом масле толченых сухарях (хлебная крошка должна подрумяниться, затем ее смешать с молотой корицей и ванилью). Это рецепт классический.

Более постный вариант предлагает заменить сухари на смесь мака с медом.

Другие рецепты постной кухни - здесь.

Смотрите также: