 Постная кухня: гренки из манки по-монастырски | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.03.2018
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Культура и стиль жизни

Постная кухня: гренки из манки по-монастырски

Манная каша - удивительно многолика, считают находчивые повара, следующие многовековым кулинарным традициям старинных монастырей.

Постная кухня – гренки из манки по-монастырски

Монахини старинного баварского монастыря Альтенхохенау (Kloster Altenhohenau), расположенного неподалеку от Розенхайма (Rosenheim), предлагают рецепт из самых простых ингредиентов:

Контекст

Лук и артишоки, маринованные с вином, во время поста можно добавлять в салаты, соусы, или подавать просто как закуску - рекомендует Хильдегарда Бингенская.

Прятать в безобидную оболочку из теста или крупы находчивые монастырские повара былых столетий научились не только мясной фарш, но и яйца.

Для начала из 150 граммов манной крупы, литра воды или молока (можно орехового, рисового или соевого), щепотки соли и ложки меда сварить густую манную кашу.

Кастрюлю снять с огня, содержимое перелить в широкую керамическую или стеклянную форму, которую следует предварительно сполоснуть холодной водой. Кашу остудить, затем поставить в холодильник.

Охлажденную кашу нарезать кусочками (можно ромбиками), обмакнуть во взбитом яйце и обжарить в разогретом растительном масле. При желании, готовые гренки обвалять в сахаре с корицей, молотых сухарях или орехах. Подавать с компотом или киселем. 

Другие рецепты постной кухни - здесь.

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    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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