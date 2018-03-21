Постная кухня: гренки из манки по-монастырски | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.03.2018

Монахини старинного баварского монастыря Альтенхохенау (Kloster Altenhohenau), расположенного неподалеку от Розенхайма (Rosenheim), предлагают рецепт из самых простых ингредиентов:

Для начала из 150 граммов манной крупы, литра воды или молока (можно орехового, рисового или соевого), щепотки соли и ложки меда сварить густую манную кашу.

Кастрюлю снять с огня, содержимое перелить в широкую керамическую или стеклянную форму, которую следует предварительно сполоснуть холодной водой. Кашу остудить, затем поставить в холодильник.

Охлажденную кашу нарезать кусочками (можно ромбиками), обмакнуть во взбитом яйце и обжарить в разогретом растительном масле. При желании, готовые гренки обвалять в сахаре с корицей, молотых сухарях или орехах. Подавать с компотом или киселем.

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