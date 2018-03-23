 Постная кухня: гренки ″армериттер″, свекла и чеснок | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.03.2018
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Культура и стиль жизни

Постная кухня: гренки "армериттер", свекла и чеснок

Не только бутербродами славится немецкий завтрак. Из вчерашнего хлеба, например, можно приготовить множество интересных блюд. Вот одно из них.

Постная кухня – армериттер, свекла и чеснок

"Армериттер" в переводе с немецкого означает "бедный рыцарь" (armer Ritter). Так называют обжаренные в масле ломтики хлеба, чаще всего вчерашнего. Блюдо незатейливое, прозванное так якобы в эпоху обедневших и странствующих рыцарей. Согласно легенде, в XIX веке такие гренки особенно полюбила малоимущая студенческая публика, которая, кстати, сделала известным их и в России. Есть монастырский вариант этого на самом деле очень древнего яства. Вот он.

Контекст

В современных офисах обеды из трех блюд давно уступили место перекусам за рабочим столом. Но даже принесенный из дома сухой паек можно превратить в настоящее лакомство.

Скромной луковице с огромным потенциалом воздают заслуженные почести с самых древних времен. В Германии с луком пекут поистине оздоровительный пирог.

Манная каша - удивительно многолика, считают находчивые повара, следующие многовековым кулинарным традициям старинных монастырей.

Ломтики черствого хлеба обжарить в масле (сливочном, кокосовом, подсолнечном), натереть зубчиком чеснока. На хлеб уложить запеченные в печи дольки свеклы и зубчики чеснока, политые растительным маслом и бальзамическим уксусом. Запекать около получаса при 200°C. Подавать с кресс-салатом и мелко порубленной свежей зеленью петрушки и зеленого лука.

Еще один распространенный вариант: если хлеб слишком черствый, его можно слегка размочить в молоке, затем обсушить и обжарить.

Перед обжариванием хлеб можно обмакнуть и в молочно-яичную смесь. Гренки "армериттер" можно также посыпать сахаром и есть с вареньем.

Другие рецепты постной кухни -Рецепты постной кухни из Германии - здесь.

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    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Еда в офисе: 10 идей немецких диетологов

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