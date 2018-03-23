Постная кухня: гренки ″армериттер″, свекла и чеснок | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.03.2018

"Армериттер" в переводе с немецкого означает "бедный рыцарь" (armer Ritter). Так называют обжаренные в масле ломтики хлеба, чаще всего вчерашнего. Блюдо незатейливое, прозванное так якобы в эпоху обедневших и странствующих рыцарей. Согласно легенде, в XIX веке такие гренки особенно полюбила малоимущая студенческая публика, которая, кстати, сделала известным их и в России. Есть монастырский вариант этого на самом деле очень древнего яства. Вот он.
Ломтики черствого хлеба обжарить в масле (сливочном, кокосовом, подсолнечном), натереть зубчиком чеснока. На хлеб уложить запеченные в печи дольки свеклы и зубчики чеснока, политые растительным маслом и бальзамическим уксусом. Запекать около получаса при 200°C. Подавать с кресс-салатом и мелко порубленной свежей зеленью петрушки и зеленого лука.
Еще один распространенный вариант: если хлеб слишком черствый, его можно слегка размочить в молоке, затем обсушить и обжарить.
Перед обжариванием хлеб можно обмакнуть и в молочно-яичную смесь. Гренки "армериттер" можно также посыпать сахаром и есть с вареньем.
Другие рецепты постной кухни -Рецепты постной кухни из Германии - здесь.
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Автор: Инга Ваннер