Постная кухня: ″воробушки″ с черемшой | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.03.2018

"Мучные воробушки" (Mehlspatzen) - так называют обыкновенные клецки из пресного теста, отваренные в воде или бульоне.

Как в прежние времена, их и сегодня готовят в кухне монастыря Кройцберг (Kloster Kreuzberg) в Бишофсхайме-ан-дер-Рён (Bischofsheim an der Rhön). Вот более пикантный рецепт приготовления довольно обыденного блюда немецкой кухни.

Из килограмма муки, 12 яиц, стакана воды, соли, щепотки муската и мелко порубленной черемши (пучок) приготовить гладкое тесто. Сформировать из него столовой ложкой продолговатые клецки и опустить их в кипящую подсоленную воду. Варить около трех минут. Клецки вынуть, обжарить в сковороде до образования золотистой корочки с одной стороны.

Подавать с салатом из свежей капусты или огурцов, заправленных растительным маслом и уксусом.

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