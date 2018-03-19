 Постная кухня: ″воробушки″ с черемшой | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.03.2018
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Культура и стиль жизни

Постная кухня: "воробушки" с черемшой

Клецки в разных регионах Германии называют по-своему. Например, в Баварии это "мучные воробушки". Едят их с супом или отдельно, обжарив на сковороде.

Постная кухня - клецки-воробушки с черемшой

"Мучные воробушки" (Mehlspatzen) - так называют обыкновенные клецки из пресного теста, отваренные в воде или бульоне.

Контекст

Еще одно изобретение монастырских кулинаров - постный крендель. И на стол он попадает, конечно же, не в гордом одиночестве.

Прятать в безобидную оболочку из теста или крупы находчивые монастырские повара былых столетий научились не только мясной фарш, но и яйца.

Как во время поста приготовить скоромное и не навлечь гнев божий? Швабские монахи нашли выход из затруднительного положения.

Как в прежние времена, их и сегодня готовят в кухне монастыря Кройцберг (Kloster Kreuzberg) в Бишофсхайме-ан-дер-Рён (Bischofsheim an der Rhön). Вот более пикантный рецепт приготовления довольно обыденного блюда немецкой кухни.

Из килограмма муки, 12 яиц, стакана воды, соли, щепотки муската и мелко порубленной черемши (пучок)  приготовить гладкое тесто. Сформировать из него столовой ложкой продолговатые клецки и опустить их в кипящую подсоленную воду. Варить около трех минут. Клецки вынуть, обжарить в сковороде до образования золотистой корочки с одной стороны.

Подавать с салатом из свежей капусты или огурцов, заправленных растительным маслом и уксусом.   

Другие рецепты постной кухни - здесь.

Смотрите также:

Кулинарные приключения картофеля

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  • Хоппель-поппель на весь мир на ярмарке в Бранденбурге.

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    Кулинарные приключения картофеля

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    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Кулинарные приключения картофеля

После макаронных изделий блюда из картофеля – самое любимое лакомство немцев. Как и с чем едят картошку в Германии, вы узнаете из нашей кулинарной энциклопедии.  

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