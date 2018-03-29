Постная кухня: вестфальские оладьи штрувен

Штрувен (Struwen) - так называют вестфальские оладьи, которые готовят в Великую или Страстную пятницу. Пекут их, следуя старинному рецепту XI века из дрожжевого теста с изюмом.

Изюм (200 г) залить водой, дать постоять минут пятнадцать. Муку (500 г) смешать со свежими дрожжами (42 г), добавить сахар (15 г) и слегка теплое молоко (полстакана). Все перемешать, накрыть полотенцем и дать подойти минут 15-20.

Изюм вынуть из воды, обсушить. Теплое молоко (250 мл) смешать с солью (чайная ложка), сахаром (35 г), яйцом, ввести в тесто, хорошо перемешать, с помощью миксера замесить тесто до образования пузырьков. Накрыть полотенцем и дать подойти в теплом месте (минут 30).

В разогретом топленом или растительном масле выпекать оладьи, выкладывая тесто на сковороду столовой ложкой, пока не подрумянятся. Готовые оладьи посыпать сахарной пудрой. Подавать с медом, кленовым сиропом, вареньем и ягодами.

Штрувен - это означает буквально "растрепанные", поэтому не удивляйтесь, если абсолютно круглую или овальную форму оладушек при выпекании сохранить не получится. Они, как правило, "расползаются" во все стороны.

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