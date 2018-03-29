 Постная кухня: вестфальские оладьи штрувен | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.03.2018
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Культура и стиль жизни

Постная кухня: вестфальские оладьи штрувен

В Страстную пятницу в каждом регионе Германии подают свое традиционное блюдо. Наряду с рыбой, картофельным салатом и супом-пюре в Вестфалии пекут особые оладьи.

Постная кухня – штрувен, вестфальские оладьи

Штрувен (Struwen) - так называют вестфальские оладьи, которые готовят в Великую или Страстную пятницу. Пекут их, следуя старинному рецепту XI века из дрожжевого теста с изюмом.

Контекст

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Изюм (200 г) залить водой, дать постоять минут пятнадцать. Муку (500 г) смешать со свежими дрожжами (42 г),  добавить сахар (15 г) и слегка теплое молоко (полстакана). Все перемешать, накрыть полотенцем и дать подойти минут 15-20.

Изюм вынуть из воды, обсушить. Теплое молоко (250 мл) смешать с солью (чайная ложка), сахаром (35 г), яйцом, ввести в тесто, хорошо перемешать, с помощью миксера замесить тесто до образования пузырьков. Накрыть полотенцем и дать подойти в теплом месте (минут 30).

В разогретом топленом или растительном масле выпекать оладьи, выкладывая тесто на сковороду столовой ложкой, пока не подрумянятся. Готовые оладьи посыпать сахарной пудрой. Подавать с медом, кленовым сиропом, вареньем и ягодами.

Штрувен - это означает буквально "растрепанные", поэтому не удивляйтесь, если абсолютно круглую или овальную форму оладушек при выпекании сохранить не получится. Они, как правило, "расползаются" во все стороны.

Другие рецепты постной кухни - здесь.

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    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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