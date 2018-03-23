Постная кухня: вареники с сухофруктами и шалфеем | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.03.2018

У монахов знаменитого монастыря Маульбронн (Kloster Maulbronn) сохранились рецепты приготовления не только знаменитых маульташен, но и вареников с любопытной начинкой - из сухофруктов.

Сухофрукты (150 граммов) - служители монастыря предлагают взять сушеные груши - залить водой, отварить (пока фрукты не станут мягкими). Воду слить, груши мелко нарезать, смешать с нежным сыром (рикотта) из овечьей сыворотки (150 граммов) или творогом. Если начинка покажется суховатой, добавить пару ложек растительного масла.

Раскатать тесто в тонкий пласт, стаканом или чашкой вырезать кружки, положить в центр каждого начинку, слепить "полумесяцы". В хорошо посоленной кипящей воде вареники отварить до готовности (минут 5).

В нагретом масле обжарить мелко порубленные чеснок (2 зубчика) и лук-шалот (2 луковицы), затем пригоршню мелко порубленных свежих листьев шалфея.

Готовые вареники полить маслом с чесноком, луком и шалфеем. Можно посыпать тертым сыром.

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