Посол США в Германии призвал ФРГ немедленно прекратить сотрудничество с Ираном

После обещания президента США ввести против Ирана экономические санкции посол США в Германии Ричард Гренелл призвал ФРГ "немедленно" прекратить сотрудничество с Ираном. Об этом посол написал в Twitter во вторник, 8 мая.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что объявленные санкции коснутся всех новых заключаемых с Ираном контрактов. При этом, по информации Минфина США, в отношении уже заключенных контрактов санкции вступят в силу после переходного периода, который составит от 90 до 180 дней. Таким образом, у присутствующих в Иране иностранных компаний будет несколько месяцев на прекращение своей деятельности в стране.

Последствия для экономики Германии

По мнению представителей немецкой промышленности, решение Дональда Трампа о выходе США из ядерного соглашения с Ираном отрицательно скажется на экономике ФРГ. В частности, директор внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier) предупредил о резком замедлении развития немецкого бизнеса в Иране, которое было заметно в последние годы.

Нынешнюю ситуацию он назвал попыткой "вновь растоптать хрупкое растение". Ущерб "выйдет за рамки" двусторонних экономических отношений, заявил ранее Трайер агентству Reuters.

Экспорт продукции ФРГ в Иран растет

В свою очередь, генеральный директор Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA) Тило Бродтман (Thilo Brodtmann) привел ряд экономических показателей. По его словам, объем экспорта в Иран продукции машиностроительной отрасли Германии в прошедшем году вырос на 21 процент и составил 901 млн евро. Однако дальнейший рост экспорта в нынешней ситуации сложно предсказать, считает Бродтман.

В целом объем экспорта продукции ФРГ в Иран в прошедшем году увеличился почти на 400 млн евро и составил около 3 млрд евро, а с момента ослабления санкций в отношении Ирана объем торговли между двумя государствами вырос на 42 процента, отметил глава VDMA.

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Смотреть видео 01:43 Поделиться История переговоров по ядерной программе Ирана (08.07.2015) Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/1FupY История переговоров по ядерной программе Ирана