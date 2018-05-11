 Посол США в Берлине предупредил о ″российском влиянии″ через ″Северный поток-2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 13.05.2018
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Европа

Посол США в Берлине предупредил о "российском влиянии" через "Северный поток-2"

Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл выступил с критикой проекта "Северный поток-2" и заявил, что США "очень обеспокоены" из-за него. Проект также критикуют в Еврокомиссии.

Трубы Nord Stream на острове Рюген в Германии

Новый посол США в Берлине Ричард Гренелл раскритиковал "Северный поток-2" и предупредил Германию и Европу о "российском влиянии" через этот проект. В интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, опубликованному в воскресенье, 13 мая, он заявил, что США "очень обеспокоены" из-за "Северного потока-2".

Гренелл отметил, что США тесно работают с европейцами, которые разделяют эти опасения. Он назвал "очень проблематичной" нынешнюю стратегию по газопроводу.

Контекст

"Северный поток-2" встречает растущее политическое сопротивление. Но и в случае реализации проекта транзит газа из России в Европу через Украину, очевидно, сохранится и после 2019 года. (13.04.2018)

Прокладка газопровода "Северный поток-2" невозможна, пока "не будет ясности" о судьбе украинского транзита, заявила канцлер ФРГ после встречи с президентом Украины. (10.04.2018)

Критика проекта в Еврокомиссии

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер также раскритиковала "Северный поток-2" в интервью Funke Mediengruppe. По ее словам, проект не отвечает европейским интересам. "Наша общая стратегия предусматривает получение энергии из разных источников, чтобы не так сильно зависеть от России", - отметила Вестагер.

Строительство "Северного потока-2" началось, несмотря на то, что в настоящий момент еще не все страны, через которые он пройдет, выдали разрешения. В компании Nord Stream 2 убеждены, что проект будет согласован во всех странах. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, страны Балтии и Польша, а также ряд экологических организаций.

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    Автор: Андрей Гурков


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