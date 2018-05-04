 Посол РФ при ЕС считает отношения Москвы и Брюсселя ″ненормальными″ | Новости из Германии о Европе | DW | 05.05.2018
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Европа

Посол РФ при ЕС считает отношения Москвы и Брюсселя "ненормальными"

Постпред РФ при ЕС обвинил Брюссель в заморозке партнерства. Российский дипломат также опасается, что ядерной сделке с Ираном остается жить несколько дней.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов даёт интервью DW, май 2016 года

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов даёт интервью DW, май 2016 года

Постпред России при ЕС Владимир Чижов полагает, что отношения между РФ и ЕС находятся "не в лучшей форме" и являются "ненормальными". Об этом Чижов заявил в пятницу, 4 мая, в интервью DW. По мнению российского дипломата, Евросоюз по причинам, которые он "не в силах понять", "заморозил бóльшую часть архитектуры партнерства", которую Москва и Брюссель "совместно создавали долгие годы".

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Чижов отметил, что российская сторона предпочла бы не "возвращаться в прошлое", а начиная с этого момента "вести дела лучше обычного, лучше, чем мы привыкли". Условием для этого российский дипломат назвал "изменение Евросоюзом курса на сотрудничество с Россией". Чижов признал, что политический диалог продолжается, он напомнил, что с 2014 года постоянные контакты на высшем уровне, включая министерский, прекратились, "что наносит ущерб обеим сторонам".

"Ядерной сделке с Ираном осталось жить несколько дней"

Помимо этого, Чижов высказал опасение в отношении договора по ядерной программе Ирана, продление которого оказалось под угрозой. По мнению россиянина, соглашению осталось жить "несколько дней", так как американские власти могут выйти из сделки, которая была "крупным дипломатическим достижением всех заинтересованных сторон". "Если Соединенные Штаты выйдут из договора, это будет существенным нарушением соглашения, которое было единогласно одобрено Советом Безопасности ООН", - сказал Чижов.

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    Автор: Александра Елкина


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