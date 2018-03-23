 Посол РФ в ФРГ призвал Берлин не реагировать на отравление Скрипаля | Новости из Германии о России | DW | 24.03.2018
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Россия

Посол РФ в ФРГ призвал Берлин не реагировать на отравление Скрипаля

Москва надеется, что ФРГ не будет играть по чужим правилам, подчеркнул Сергей Нечаев, заявив о "языке ультиматумов" в ходе скандала вокруг нападения на экс-агента ГРУ.

Сергей Нечаев

Сергей Нечаев

Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал Берлин не выступать с собственной реакцией на отравление в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Мы очень надеемся, что наши немецкие партнеры не будут играть по чужим правилам, еще и с закрытыми глазами. Это не в интересах всех нас", - заявил он в интервью агентству dpa, опубликованном в субботу, 24 марта.

Одновременно Нечаев, занимающий пост российского посла в ФРГ с начала марта, напомнил о "стратегическом значении" германо-российских отношений и подчеркнул, что Москва не допустит давления на себя со стороны международного сообщества. "Мы никому не позволим разговаривать с нами языком ультиматумов. Абсолютно безнадежно требовать от нас какого-либо признания только потому, что этого хочет Лондон", - указал он.

"Даже не из области фантастики, а скорее психиатрии"

Кроме того российский посол сравнил действия Великобритании с ситуацией холодной войны. "Если посмотреть на последние события, создается впечатление, что кто-то хочет действительно проиграть этот сценарий", - отметил он. По словам Нечаева, противники Москвы стремятся навсегда изолировать Россию от Европы и ЕС. Вместе с тем РФ заинтересована в тесных и добрососедских отношениях с Европой и в частности Германией, подчеркнул он.

Контекст

Нечаев также опроверг любую причастность России к нападению на Скрипаля и его дочь. "Подготовка оружия массового уничтожения на государственной территории страны НАТО, для которой необходима профессиональная химическая лаборатория и эксперты и последствия которой могут быть необратимыми - это даже не из области фантастики, а скорее психиатрии", - заявил российский дипломат.

Берлин и Париж заявили об ответных мерах

Накануне Германия и Франция сообщили, что согласуют ответные меры против России в связи с отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. "Мы - во всяком случае, Германия и Франция, - едины во мнении, что в дополнение к отзыву посла (ЕС в Москве. - Ред.) необходимо такое реагирование", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после саммита Евросоюза в Брюсселе. Она добавила, что другие страны ЕС также намерены скоординировать новые санкции в отношении России.

Ранее в качестве реакции на отравление Скрипаля Лондон отдал указание 23 российским дипработникам покинуть страну и вернуться в Москву. Сотрудник Госдепартамента заявил, что США "полностью поддерживают" решение Лондона таким образом отреагировать на "возмутительный инцидент", а также выразили надежду на "привлечение России к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений". Кремль объявил об ответной мере в адрес британских дипломатов.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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