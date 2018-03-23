Посол РФ в ФРГ назвал позицию ЕС по делу Скрипаля ″клеветой″ | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018

Посол России в Германии Сергей Нечаев жестко отреагировал на поддержку, оказанную Лондону странами ЕС в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля. "Такие разговоры неприемлемы", - заявил Нечаев в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung в ответ на утверждение Евросоюза, что ответственность за покушение на Скрипаляс высокой долей вероятности лежит на России.
Посол подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с международным сообществом в ходе расследования этого покушения. "Но мы против ультиматумов и бездоказательной клеветы, выражающейся в несоразмерных высказываниях и параллелях", - добавил он в интервью, опубликованном в пятницу, 23 марта.
На саммите, проходящем в Брюсселе 22 и 23 марта, лидеры стран ЕС выразили "неограниченную солидарность"с Великобританией. Они считают "крайне вероятным, что Россия ответственна" за покушение на Скрипаля, поскольку "другого убедительного объяснения нет". В качестве символического жеста поддержки британских властей президенты и главы правительств стран Евросоюза также решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что ЕС готов "в случае необходимости принять новые меры в качестве единообразного ответа".
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Место проишествия
В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.
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Бывший двойной агент и его дочь
Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
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В больнице в состоянии комы
Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Обмен и британское гражданство
В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Атмосфера в Солсбери
Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.
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Здесь нашли жертв отравления
Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Полицейские в защитных костюмах
Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.
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Британские военные в Солсбери
После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.
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Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi
В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Тереза Мэй обвинила Россию
Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.
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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля
По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.
Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов