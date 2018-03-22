Посол РФ в Лондоне пожаловался на отсутствие доступа к дочери Скрипаля | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2018

Россия не получает от британской стороны информацию о ходе следствия по делу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери. С таким утверждением посол РФ в Лондоне Александр Яковенко выступил в четверг, 22 марта, на брифинге в британской столице.

"У нас доступа нет к результатам ведущегося расследования… Мы озадачены этим фактом", - подчеркнул дипломат. Ранее он также сетовал на то, что сведения о состоянии бывшего разведчика не передаются российской стороне из-за наличия у последнего двойного гражданства. "Британцы сказали, что, поскольку он имеет британское гражданство, они не будут ничего нам сообщать о его состоянии здоровья", - уверяет он. При этом посол добавил, что сотрудники российской дипмиссии до сих пор не получили консульского доступа и к дочери Скрипаля - Юлии.

Как заявила 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, британские власти практически уверены, что против 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии в английском Солсбери в начале марта было использовано отравляющее вещество нервно-паралитического действия из семейства "Новичок", разработанное еще во времена СССР. Выступая в парламенте, Мэй указала, что, по сути, это либо прямое действие России, либо Москва утратила контроль над своим оружием.

"Британские фанаты в России будут в безопасности"

Глава российской дипмиссии прокомментировал и ситуацию выдворением из РФ британского чиновника, призванного отвечать за обеспечение безопасности английских фанатов на ЧМ-2018. Данная мера стала ответом на высылку Лондоном 23 российских дипломатов.

Британские футбольные фанаты "будут в безопасности в России", заверил Яковенко. Для этого приняты все необходимые меры, британские спецслужбы поддерживают контакт с профильными российскими ведомствами, добавил он. Посол также напомнил, что для обладателей паспорта болельщика чемпионата мира в России предусмотрен безвизовый режим.

Контакты с Cambridge Analytica

Александр Яковенко также ответил на вопрос одного из журналистов, заявившего, что существует фотография, на которой дипломат запечатлен совместно с гендиректором Cambridge Analytica (CA) Александром Никсом. "У нас не было никаких контактов с CA", - утверждает он. По версии российского посла, снимок был сделан во время единственной встречи на неформальном мероприятии - в виндзорском клубе по игре в поло, где Яковенко вручал награды за удачный матч.

Крупнейшая утечка в истории Facebook

Несколько лет назад Cambridge Analytica воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию. Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.

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