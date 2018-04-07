 Посол РФ в Британии обратился с письмом к Борису Джонсону | Новости из Германии о Европе | DW | 07.04.2018
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Европа

Посол РФ в Британии обратился с письмом к Борису Джонсону

Российский посол в Лондоне Яковенко хочет встретиться с главой британского МИД. На встрече могут быть подняты вопросы ухудшившихся взаимоотношений двух стран.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко, 5 апреля 2018 г.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко, 5 апреля 2018 г.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко в личной ноте попросил главу британского министерства иностранных дел Бориса Джонсона о встрече. Яковенко намерен сообщить Джонсону, что в настоящий момент уровень сотрудничества между внешнеполитическим ведомство Великобритании и российским посольством является "абсолютно неудовлетворительным", сообщил в субботу, 7 апреля, сотрудник представительства РФ. Помимо этого, на встрече стороны могут обсудить и другие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, в частности, отравление Сергея Скрипаля в Солсбери.

Контекст

Британская газета The Times назвала место, где, по ее данным, был изготовлен яд, которым отправили Сергея и Юлию Скрипалей. Это Шиханы - центр создания химического оружия в СССР. (06.04.2018)

Состояние Сергея Скрипаля более не критическое, он хорошо реагирует на лечение, говорят врачи. При этом не понятно, способен ли Скрипаль к коммуникации с врачами и следователями. (06.04.2018)

"Мы надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на то, что в ближайшем будущем подобная встреча сможет состояться", - заявил представитель посольства. В МИД Великобритании подтвердили получение письма Яковенко и заверили, что ответят на послание.

Отношения между Лондоном и Москвой после покушения на жизнь Сергея Скрипаля существенно ухудшились. Британское правительство заявляет об ответственности за произошедшее российской стороны. В Москве отвергают все обвинения. Великобритания, а также ряд других западных стран в качестве реакции на отравление экс-агента выслали десятки российских дипломатов. 6 апреля врачи сообщили, что Сергей Скрипаль идет на поправку.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Откуда взялся "Новичок": противостояние Запада и России

 

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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