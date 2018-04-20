После смертельной аварии на "Боинге" в мире проверят сотни самолетных двигателей

В ряде стран мира будут проверены сотни двигателей такого же типа, как и тот, который недавно взорвался в самолете авиакомпании Southwest Airlines. Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вечером 20 апреля, проверки должны быть проведены в течение 20 дней. По оценке ведомства, они затронут 352 двигателя самолетов, находящихся в США, и 681 двигатель по всему миру, которые прошли более 30 тысяч циклов (взлет и посадка).

О проведении проверок двигателей типа CFM56-7B сообщило также Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), отметив, что они установлены на самолетах Boeing 737-600, 737-700, 737-800 и 737-900.

17 апреля самолет Boeing 737-700 компании Southwest Airlines, летевший из Нью-Йорка в Даллас с 144 пассажирами и 5 членами экипажа на борту, совершил аварийную посадку в Филадельфии. Причиной послужил взрыв левого двигателя, обломки которого пробили обшивку самолета и разбили один из иллюминаторов. В результате погибла женщина, которая чуть не выпала из окна. Расследованием происшествия занимается Американское национальное управление по безопасности на транспорте (NTSB).

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