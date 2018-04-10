 После пожара в ″Зимней вишне″ заведено дело против главы пожарного звена | Новости из Германии о России | DW | 11.04.2018
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Россия

После пожара в "Зимней вишне" заведено дело против главы пожарного звена

Командир тушившего ТРЦ "Зимняя вишня" пожарного звена проигнорировал сведения о людях в кинозале №2 и потратил время, которое могло быть использовано для их спасения, считает СКР.

В сгоревшем здании ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово

В сгоревшем здании ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ (СКР) возбудило уголовное дело против начальника караула пожарного звена, тушившего пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, Сергея Генина. Как сообщается на сайте СКР в среду, 11 апреля, Генина подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

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По версии следствия, Генин проигнорировал сведения очевидца о нахождении в кинозале №2 на четвертом этаже большого количества людей, в том числе детей, а также о том, где находится кратчайший путь к ним. При этом Генин не сверил кратчайшие пути к месту спасения с имеющимися  планами-схемами и направил свое звено к лестничному маршу, который находится в отдалении от указанного очевидцем пути к кинозалу, отмечает СКР.

В кинозале №2 погибли не менее 37 человек

После разговора с очевидцем Генин и еще двое пожарных поднялись на четвертый этаж и, обнаружив запертую дверь, вернулись к входу, после чего по другой лестнице беспрепятственно проследовали на четвертый этаж. "В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей", - заключает СКР. "В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц", которые находились в кинозале №2.

Генин будет задержан в ближайшее время, после чего будет принято решение о мере пресечения. Между тем следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к трагедии.

Крупный пожар вспыхнул в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту происшествия заведено уголовное дело по статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

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    Автор: Евгений Жуков


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В Кемерово прошли первые похороны жертв пожара, унесшего десятки жизней. Сотни людей приходят к народному мемориалу возле сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня". Как город переживает трагедию - в фотогалерее DW. (29.03.2018)  

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