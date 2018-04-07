 После остановки подозрительного автомобиля в центре Лондона задержан мужчина | Новости из Германии о Европе | DW | 09.04.2018
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Европа

После остановки подозрительного автомобиля в центре Лондона задержан мужчина

Полиция остановила грузовик-фургон близ Букингемского дворца и оцепила площадь перед дворцом. Позже было объявлено об отмене тревоги.

Полиция перед Букингемским дворцом (фото из архива)

Полиция в Лондоне объявила об отмене тревоги после изучения подозрительного грузовика-фургона, остановленного перед Букингемским дворцом. Ранее стражи правопорядка остановили белый автомобиль Ford Transit и задержали находившегося за рулем мужчину по подозрению в нарушении общественного порядка. Площадь перед Букингемским дворцом, являющимся официальной резиденцией королевы Елизаветы II, оцеплена, блокированы близлежащие улицы, сообщил в понедельник, 9 апреля, представитель Скотленд-Ярда.

Контекст

Личность арестованного мужчины, возраст которого оценивается на 30 с небольшим лет, выясняется. Как отмечает AP, на данный момент нет никаких указаний на то, что задержание связано с экстремистской угрозой.

В прошлом году Великобританию потрясло несколько громких терактов, в результате которых пострадало несколько десятков человек. В марте и июне террористы на автомобилях наехали на пешеходов в центре города. В мае злоумышленник устроил взрыв на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере. Тогда среди пострадавших оказалось большое количество подростков. 

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    Автор: Александра Елкина


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