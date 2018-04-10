 Последствия санкций США: для рубля настали тяжелые времена | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.04.2018
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Россия

Последствия санкций США: для рубля настали тяжелые времена

На фоне новых санкций и обострения ситуации в Сирии курс рубля к евро достиг минимального значения за последние полтора года. Сергей Елкин о перспективах российской валюты.

Karikatur Elkin Russland-Sanktionen Wechselkurs des rubel fällt

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    Вот как объем фонда менялся в рублях…

    Инициатива создания фонда, в котором на "черный день" накапливались бы нефтегазовые сверхдоходы, принадлежит бывшему министру финансов РФ Алексею Кудрину. С 2004 года в России действовал Стабилизационный фонд, средства которого к 1 февраля 2008 года были распределены между Резервным фондом и Фондом национального благосостояния.

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    … а вот динамика в долларах США

    Активное использование средств фонда в 2009-2010 годах позволило успешно сгладить последствия всемирного экономического кризиса. Затем резервы в долларах частично восстановились, а в рублях - благодаря девальвации 2014 года - даже превысили первоначальный уровень. В последние полтора года резервы вновь быстро расходуются: их объем сократился за это время на 55 процентов.

    Автор: Андрей Гурков


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