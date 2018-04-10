Последствия санкций США: для рубля настали тяжелые времена

На фоне новых санкций и обострения ситуации в Сирии курс рубля к евро достиг минимального значения за последние полтора года. Сергей Елкин о перспективах российской валюты.
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