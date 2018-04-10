Последствия санкций США: для рубля настали тяжелые времена

Инфографика: Как Россия накапливала и расходовала свой Резервный фонд

… а вот динамика в долларах США

Активное использование средств фонда в 2009-2010 годах позволило успешно сгладить последствия всемирного экономического кризиса. Затем резервы в долларах частично восстановились, а в рублях - благодаря девальвации 2014 года - даже превысили первоначальный уровень. В последние полтора года резервы вновь быстро расходуются: их объем сократился за это время на 55 процентов.

Автор: Андрей Гурков