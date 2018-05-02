Порошенко 10 мая встретится с Меркель и Макроном

В администрации президента Украины Петра Порошенко в четверг, 3 мая, подтвердили намерение президента встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Встреча пройдет в Ахене 10 мая. При этом речь не идет о так называемом "нормандском формате" встречи, поскольку на ней не будет президента РФ Владимира Путина, отметила ранее канцлер ФРГ.
В этот день в Ахене состоится вручение международной премии Карла Великого, которая в нынешнем году присуждена президенту Франции Эмманюэлю Макрону за "энергичное видение новой Европы". В ходе мероприятия президент Украины также встретится со своим французским коллегой.
Миротворческая миссия
Ранее, 10 апреля, на встрече в Берлине Порошенко и Меркель высказались за достижение перемирия в Донбассе с помощью миссии миротворцев Организации Объединенных Наций. До сих пор нет единства о задачах такой миротворческой миссии.
Россия предлагает отправить миротворцев, которые будут сопровождать наблюдателей ОБСЕ. В свою очередь, Украина настаивает на отправке в Донбасс полноценных военных подразделений, которые смогут контролировать ситуацию в регионах, где находятся пророссийские боевики, а также контролировать границу Украины с Россией.
Смотрите также:
-
Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы
Прошитые пулями
Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.
-
Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы
Брошенные дома
Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.
-
Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы
Аварийный ремонт
Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.
-
Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы
Оставаться или бежать?
На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.
-
Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы
Пришла зима
В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.
-
Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы
Жизнь на чемоданах
Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.
Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов