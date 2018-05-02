 Порошенко 10 мая встретится с Меркель и Макроном | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2018
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Европа

Порошенко 10 мая встретится с Меркель и Макроном

Встреча состоится в Ахене, где пройдет церемония вручения премии Карла Великого президенту Франции. Речь не идет о "нормандском формате", подчеркивает канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко (фото из архива)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко (фото из архива)

В администрации президента Украины Петра Порошенко в четверг, 3 мая, подтвердили намерение президента встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Встреча пройдет в Ахене 10 мая. При этом речь не идет о так называемом "нормандском формате" встречи, поскольку на ней не будет президента РФ Владимира Путина, отметила ранее канцлер ФРГ.

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В этот день в Ахене состоится вручение международной премии Карла Великого, которая в нынешнем году присуждена президенту Франции Эмманюэлю Макрону за "энергичное видение новой Европы". В ходе мероприятия президент Украины также встретится со своим французским коллегой.

Миротворческая миссия

Ранее, 10 апреля, на встрече в Берлине Порошенко и Меркель высказались за достижение перемирия в Донбассе с помощью миссии миротворцев Организации Объединенных Наций. До сих пор нет единства о задачах такой миротворческой миссии.

Россия предлагает отправить миротворцев, которые будут сопровождать наблюдателей ОБСЕ. В свою очередь, Украина настаивает на отправке в Донбасс полноценных военных подразделений,  которые смогут контролировать ситуацию в регионах, где находятся пророссийские боевики, а также контролировать границу Украины с Россией.

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