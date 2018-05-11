 Порошенко предлагает провести встречу ″нормандской четверки″ в июне | Новости из Германии об Украине | DW | 11.05.2018
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Украина

Порошенко предлагает провести встречу "нормандской четверки" в июне

На очередной встрече "нормандской четверки" Порошенко хочет обсудить местные выборы в Донбассе. Первая за полтора года встреча в "нормандском формате" он предлагает провести в начале июня.

Встреча нормандской четверки в Берлине, 19 октября 2016

Встреча нормандской четверки в Берлине, 19 октября 2016

Президент Украины Петр Порошенко предлагает провести новую встречу в "нормандском формате" в начале июня. Об этом Порошенко заявил в пятницу, 11 мая, на пресс-конференции в Киеве. Украинский президент заметил, что пока это лишь "надежды", а о вероятности встречи будет сообщено 23-24 мая, когда состоятся предварительные консультации по этому вопросу.

На очередной встрече "нормандской четверки", в которую входят представители Украины, России, ФРГ и Франции, Порошенко надеется выработать решение, способное "обеспечить компонент безопасности Минских договоренностей". Составной частью его "должно стать решение Совета Безопасности ООН по миротворческим силам в оккупированном Донбассе".

Контекст

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Хайко Мас планирует новую встречу "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе. Россия согласится участвовать в такой встрече, если они будет "наполнена конкретным содержанием". (10.05.2018)

Президент Украины полагает, что это наиболее эффективный способ подготовки к местным выборам в проблемном регионе. Местные выборы планируется провести под контролем международных миротворческих сил. По словам Порошенко, никто иной не сможет обеспечить и проконтролировать "свободное волеизъявление граждан". Украинский лидер добавил, что эта позиция согласована с европейскими партнерами.

Накануне, 10 мая, глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maaß) пригласил своих коллег - министров иностранных дел - на встречу "нормандской четверки" на министерском уровне. Российский коллега Маса Сергей Лавров заявил, что не против этой инициативы, при условии наполнения встречи "конкретным содержанием". Последняя на данный момент личная встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств прошла 19 октября 2016 года в Берлине.

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