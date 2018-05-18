 Порошенко отозвал представителей Украины из уставных органов СНГ | Новости из Германии об Украине | DW | 19.05.2018
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Украина

Порошенко отозвал представителей Украины из уставных органов СНГ

По мнению Порошенко, Украине "больше нечего делать" в СНГ. Страна "движется в Европу".

Президент Украины Петр Порошенко (фото из архива)

Президент Украины Петр Порошенко (фото из архива)

Президент Украины одобрил отзыв всех представителей Украины из уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления на праздновании Дня Европы в Виннице в субботу, 19 мая.

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По словам главы государства, он подписал соответствующий указ. По мнению Порошенко, Украине "больше нечего делать" в СНГ. Страна "движется в Европу", - цитирует главу государства агентство "Українські Новини".

В начале мая Совет безопасности и обороны Украины поддержал прекращение участия страны в уставных органах СНГ. МИД Украины было поручено принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

Соглашение о создании СНГ было подписано в декабре 1991 года Белоруссией, Россией и Украиной. После российской аннексии украинского полуострова Крым весной 2014 года и конфликта на востоке Украины участие Киева в мероприятиях СНГ свелось к минимуму.

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  • девушка с кошельком

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    Автор: Илья Коваль


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