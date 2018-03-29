 Порошенко назвал защитников ″Северного потока - 2″ сообщниками Москвы | Новости из Германии об Украине | DW | 31.03.2018
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Украина

Порошенко назвал защитников "Северного потока - 2" сообщниками Москвы

Строительство "Северного потока - 2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины, а сторонники проекта являются сообщниками России, считает президент Украины.

Трубы для строительства Северного потока-2 (фото из архива)

Трубы для строительства "Северного потока-2" (фото из архива)

Сторонники строительства трубопровода "Северный поток - 2" являются "сообщниками России в ее гибридной войне", считает президент Украины Петр Порошенко. Дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Россию и Германию,заявил Порошенко в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое будет опубликовано в субботу, 31 марта.

Контекст

В призыве немецких депутатов отказаться от газопровода из России в ФРГ много говорится о солидарности в ЕС и слишком мало о главном геополитическом риске проекта, считает Андрей Гурков. (20.02.2018)

Теперь получены все необходимые разрешения для строительства и эксплуатации 85-километрового немецкого участка трубопровода "Северный поток-2", сообщает компания Nord Stream 2. (27.03.2018)

Строительство "Северного потока - 2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины, уверен украински  президент. С одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу. С другой стороны, российский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" эту страну.. Для России "Северный поток - 2" - это "инструмент политического давления", подчеркнул Порошенко.

Порошенко: Германия станет более зависимой от Москвы

В конце марта компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", получила разрешение на прокладку участка "Северного потока - 2" в немецкой экономической зоне. Петр Порошенко считает, что строительство трубопровода нарушает принципы Европейского энергетического союза. По словам украинского президента, Германия и северо-запад Европы станут более зависимыми от Москвы, а рынок альтернативной энергии потерпит убытки.

Nord Stream 2 намерена начать строительство "Северного потока - 2" в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

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    Автор: Андрей Гурков


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