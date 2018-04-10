Порошенко в Берлине у Меркель: газ и Донбасс

Во вторник, 10 апреля, президент Украины Петр Порошенко вел переговоры в Берлине. Его собеседниками были глава немецкого государства Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas).

Эти встречи носили, скорее, протокольный характер. Главное, зачем, собственно, Порошенко приехал в Берлин, обсуждалось на переговорах с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel): "голубые каски" для Донбасса и "Северный поток-2".

Почему Киев против "Северного потока-2"

Проект удвоения мощности газопровода, проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию, - больная для Киева тема. Ведь с вводом в эксплуатацию "Северного потока-2" отпадет необходимость в украинском транзите российского газа в Европу, срок соглашения о котором истекает к концу 2019 года. На переговорах в ведомстве федерального канцлера Петр Порошенко убеждал Ангелу Меркель в том, что "Северный поток-2" вовсе не экономический, как уверяют Кремль и "Газпром", проект, а сугубо политический.

"Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России", - заявил украинский президент в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном накануне его визита в Берлин. Отказ от украинского газового транзита, считает Порошенко, позволит Москве шантажировать Киев, вводить против Украины экономическую и энергетическую блокаду.

Председатель правления украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев идет дальше. В интервью DW он назвал проект газопровода "Северный поток-2" "троянским конем" для Евросоюза, попыткой Кремля внести раскол в ряды ЕС и поставить Киев на колени. "Мы думаем, что, переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин, в сущности, расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния", - заявил Коболев.

Позиция Берлина до визита Порошенко …

Негативно к проекту "Северный поток-2" относятся также в целом ряде стран Восточной Европы и в Еврокомиссии, ратующих за диверсификацию поставщиков природного газа в Европу и опасающихся чрезмерной зависимости от импорта российских энергоносителей.

Трубы для проекта "Северный поток-2" уже отгружают

Официальный Берлин занимает - точнее, занимал до сегодняшнего дня - иную позицию. Газопровод "Северный поток-2" это, мол, сугубо коммерческий проект, и решать, строить его или нет, должны участвующие в нем фирмы. Так всякий раз отвечали представители немецкого правительства на вопросы журналистов.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко и Меркель корреспондент DW предпринял еще одну попытку и спросил канцлера о том, сумел ли украинский президент убедить ее в, по меньшей мере, наличии политического компонента в проекте "Северный поток-2". Оказалось, что сумел.

… и после переговоров

"Я, разумеется, очень внимательно выслушала украинские возражения, - ответила Меркель. - Так не должно быть, что из-за "Северного потока-2" Украина не будет иметь никакого значения с точки зрения транзита газа". Об этом она уведомила и российского президента Владимира Путина, с которым разговаривала по телефону за день до приезда Порошенко. О том, что в этой беседе вообще речь шла о газе и его транзите, во вчерашнем официальном сообщении о ней для печати даже не упоминалось.

На пресс-конференции в Берлине, 10 апреля

Транзит российского газа в Европу через Украину, продолжала отвечать Меркель корреспонденту DW, имеет для Украины, разумеется, стратегическое значение, поэтому в разговоре с Путиным она заявила, что, "с нашей точки зрения, проект ("Северный поток-2".- Ред.) невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита".

Порошенко слушал перевод ответа канцлера с явным удовлетворением. Особенно его порадовали заключительные слова Меркель, когда она совершенно недвусмысленно заявила, что "Северный поток-2" - это "не чисто экономический проект, что он требует учета и политических факторов".

Шансы сохранить украинский транзит по итогам переговоров Порошенко в Берлине, видимо, возросли. Но он готовит и запасной вариант. В марте президент ездил в Катар, где вел переговоры о закупках сжиженного газа, а в этот понедельник, 9 апреля, слетал в Стамбул к турецкому президенту и министру иностранных дел. Чтобы танкеры с катарским газом могли прибывать в украинские порты, требует специальное разрешение Турции, которая запрещает проход через Босфор судам с опасными грузами.

Каким быть мандату "голубых касок" для Донбасса?

Что касается перспективы урегулирования ситуации на востоке Украины, то и в Киеве, и в Берлине разочарованы ходом реализации минских договоренностей и возлагают надежды на миссию "голубых касок", которые могла бы направить в Донбасс ООН. Проблема в том, что Москва и Киев имеют разные представления о мандате такой миссии.

"Мы надеемся, что будут приняты предложения на этот счет, которые совместно выдвинули Франция, Германия, Украина и США и которые предусматривают жесткий мандат Совета Безопасности для такой миссии, а не просто эскортирование наблюдателей ОБСЕ", - посянил на пресс-конференции Порошенко.

Он считает, что "голубые каски" должны быть уполномочены разоружать незаконные формирования сепаратистов, защищать население находящихся под их контролем территорий и организовывать политический процесс вплоть до проведения местных выборов. Российские же представления о мандате для "голубых касок" Порошенко назвал вообще не имеющими ничего общего с миротворческой миссией.

"Российский сценарий - это не сценарий миротворцев, российский сценарий - это только сопровождение наблюдателей ОБСЕ, что не отвечает задаче установления мира и предотвращения военных действий", - указал он, подчеркнув, что жесткий мандат "голубые каски" должны иметь и вдоль участка украинско-российской границы, находящегося под контролем сепаратистов.

Берлин - союзник Киева в этом вопросе. С мандатом миссии "голубых касок", заявила Меркель, должны быть согласны все участники конфликта. "Вопреки воле Украины мы никогда не поддержим миссию, которая не отвечает всем потребностям, - заверила Ангела Меркель. - Так что в этом отношении Украина может не волноваться".

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