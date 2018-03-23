Порнозвезда сообщила об угрозах из-за ее связи с Трампом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2018

Порнозвезда Стефани Клиффорд, также известная под псевдонимом "Stormy Daniels", рассказала создателям американского общественно-политического токшоу "60 минут", которое канал CBS показал в воскресенье, 25 марта, что в ее адрес поступали угрозы. Актриса утверждает, что в июле 2006 года Дональд Трамп вступил с ней во внебрачную связь.

В 2011 году, после того, как она за 15 тыс. долларов (12 тыс. евро) продала историю об этом медийной группе Bauer Publishing, к ней в Лас-Вегасе подошел мужчина, который потребовал "оставить Трампа в покое" и пригрозил в противном случае учинить над ней расправу, утверждает Клиффорд. По словам актрисы, она не обращалась в полицию, поскольку была напугана.

Телеканал CBS со ссылкой на двух неназванных бывших сотрудников журнала In Touch сообщает, что материал не был выпущен, поскольку после обращения к Трампу за комментарием, его адвокат Майкл Коэн пригрозил иском.

За молчание порнозвезда могла получить 130 тыс. долларов

Во вторник, 13 февраля, Коэн сообщил, что выплатил порнозвезде из личных средств 130 тыс. долларов (105 тыс. евро). Эти деньги "ни прямо, ни косвенно" ему компенсированы не были, утверждал он в письменном заявлении.

Одновременно Коэн указал, что платеж Клиффорд был легальным и не был связан с предвыборной кампанией Трампа на президентских выборах в 2016 году. О том, почему он выплатил эти деньги, адвокат не сообщил.

Согласно судебным документам, Клиффорд и адвокат Трампа Майкл Коэн подписали соглашение о конфиденциальности 28 октября 2016 года, через несколько дней после победы миллиардера на президентских выборах в США. Соглашение предусматривает "различные условия и обязательства не только для Клиффорд, но и для Трампа".

В 2005 году Дональд Трамп заключил брак со своей нынешней женой Меланией. В марте 2006 года родился их общий ребенок - сын Барон.

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