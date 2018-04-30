 Порноактриса Клиффорд подала еще один иск против Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.04.2018
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Мир

Порноактриса Клиффорд подала еще один иск против Трампа

Порнозвезда Стефани Клиффорд в судебном порядке обвинила Дональда Трампа в клевете. Это уже второй иск за два месяца, который она подала к президенту США.

Стефани Клиффорд (январь 2018 г.)

Стефани Клиффорд (январь 2018 г.)

Порноактриса Стефани Клиффорд, также известная под псевдонимом Stormy Daniels, подала в суд на президента США Дональда Трампа, обвинив его в клевете. Поводом для этого стало сообщение в твиттере Трампа, в котором он назвал обманом фоторобот человека, который был сделан по просьбе Клиффорд. На рисунке изображен мужчина, который якобы угрожал ей, требуя не говорить о предполагаемом романе с Трампом.

Клиффорд утверждает, что в 2006 году имела с Трампом сексуальные отношения - вскоре после того, как его жена Мелания родила сына Баррона. Трамп это отрицает. Помимо этого, порноактриса утверждает, что ей в 2011 году угрожал неизвестный мужчина, который добивался от нее молчания по этому вопросу. В середине апреля Клиффорд опубликовала его фоторобот. Трамп в твиттера заявил, что такого человека не существует. В иске, который подан в суд Нью-Йорка, Клиффорд и ее адвокат Майкл Авенатти утверждают, что твит Трампа - "лживый и порочащий". Порноактриса требует возмещения ущерба.

Контекст

Майкл Коэн подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что заплатил Стефани Клиффорд из своего кармана крупную сумму, которую ему затем не компенсировали. (14.02.2018)

Стефани Клиффорд, с которой Трамп якобы состоял во внебрачной связи, утверждает, что неизвестный в Лас-Вегасе потребовал от нее "оставить Трампа в покое" и пригрозил в противном случае учинить над ней расправу. (26.03.2018)

Еще один иск против Трампа

В начале марта 2018 года стало известно еще об одном иске Клиффорд против Трампа, который также связан с их предполагаемой связью, длившейся с 2006 до 2007 года. Клиффорд намеревалась добиться, чтобы соглашение с Трампом о конфиденциальности было признано недействительным. По заявлению адвоката порноактрисы, одним из аргументов является то, что Трамп якобы не подписал подобное соглашение.

Согласно судебным документам, Клиффорд и адвокат Трампа Майкл Коэн подписали соглашение о конфиденциальности 28  октября 2016 года, через несколько дней после победы миллиардера на президентских выборах в США. Помимо этого, в договоре содержится требование о подписи всех сторон, "включая господина Трампа". В середине февраля Коэн заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов (105 тысяч евро). В судебном заявлении говорится, что адвокат президента США с начала 2018 года пытался при помощи "принуждения" и "запугивания" склонить порноактрису "подписать ложное заявление, в котором она заявляет, что сведения о ее отношениях с Трампом являются недостоверными".

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    Автор: Илья Коваль


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