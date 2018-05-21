 Популярность Евросоюза достигла рекордного уровня | Новости из Германии о Европе | DW | 23.05.2018
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Европа

Популярность Евросоюза достигла рекордного уровня

Поддержка Евросоюза в странах, которые входят в состав ЕС, сейчас велика так, как не была на протяжении 35 лет. Таковы результаты опроса, озвученные Европарламентом.

Флаги стран Евросоюза

Более двух третей жителей Европейского Союза считают, что их страны выигрывают от членства в ЕС. Таковы обнародованные в среду, 23 мая, в Брюсселе итоги опроса "Европа-барометр", который ежегодно проводится по заказу Европарламента. Это наивысший уровень "внутренней" поддержки ЕС с 1983 года. Еще в 2010 году лишь 53 процента опрошенных считали, что их страны выигрывают от членства в ЕС.

Контекст

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48 процентов респондентов считают, что их голос влияет на решения, принимаемые в Евросоюзе. Между тем если в Германии свой голос считают влиятельным 72 процента опрошенных, то в Италии - только 30. Это даже меньше, чем в выходящей из состава ЕС Великобритании: там 35 процентов респондентов считают, что их голос важен для Евросоюза.

Симпатии к Евросоюзу и вера в важность собственного голоса внутри организации стали расти во второй половине 2016 года. Именно Brexit стал "тревожным звонком" для жителей Евросоюза и заставил их сплотиться вокруг общих целей, говорится в опросе.

Молодежь - за Европу

Согласно другому опросу, проведенному фондом имени Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) и Варшавским институтом публичной политики (ISP) в шести странах ЕС: Германии, Австрии, а также государствах Вышеградской группы - Венгрии, Словакии, Польше и Чехии, подавляющее большинство молодежи в возрасте от 15 до 24 лет - убежденные сторонники европейской интеграции. В среднем 77 процентов считают, что членство в ЕС - это хорошо.

Ни в одной из этих стран доля скептиков не превышает 30 процентов (Словакия), а в Германии она составляет всего 13 процентов. При этом, однако, только незначительное меньшинство опрошенных (в среднем 17 процентов) полностью удовлетворено состоянием дел в ЕС и не видит необходимости что-либо менять, проводить реформы.

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    Автор: Илья Коваль


Контекст

Европейский выбор, или год голосований в ЕС

В 2017 году сразу в шести странах-членах Евросоюза проходят парламентские выборы. Главные интриги и итоги выборов во Франции, Германии и не только - в фотогалерее DW. (01.03.2017)  

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