Помогут ли массовые протесты решить экологические проблемы Беларуси?

Впервые за долгие годы власти одного из регионов Беларуси официально разрешили массовую акцию, направленную против действий местных чиновников. Митинг, собравший около двух тысяч участников, прошел в воскресенье, 29 апреля, в парке воинов-интернационалистов в Бресте. Поводом для него явилось начало в конце 2017 года строительства аккумуляторного завода на промышленной площадке в свободной экономической зоне "Брест", что стало полной неожиданностью для местных жителей.

Митинг в Бресте как прецедент

Митинг против строительства аккумуляторного завода брестские власти разрешили со второй попытки - первую заявку они отклонили, сославшись на невозможность организации акции в центре города. Он стал прецедентом не только для Бреста, но и для других регионов Беларуси, где санкционированные акции протеста - большая редкость. Правда, дав добро на проведение митинга, руководство города не посчитало нужным выступить на нем, чтобы изложить свою точку зрения и ответить на наболевшие вопросы.

Судя по реакции участников митинга, их возмущает как сам факт нежелания властей обсуждать с общественностью строительство небезопасного предприятия (площадка, где должен разместиться аккумуляторный завод, располагается рядом с жилыми домами, дачными участками, облбольницей и зоной отдыха брестчан), так и замалчивание существующих проблем.

На митинге против строительства аккумуляторного завода

К примеру, выступая на митинге, Светлана Гойшик отметила, что в брестском регионе уже сейчас есть территории с захоронениями опасных свинцовых отходов, а с введением в строй нового завода проблема может только усугубиться. "Я сама из поселка Зеленый Бор, который нужно объявлять зоной экологического бедствия, - пояснила женщина. - Несколько лет назад здесь появилась свалка веществ, содержащих свинец. Территория никем не контролируется и не охраняется, а местные власти никак на это не реагируют".

Аккумуляторного завода еще нет, а проблемы уже есть

Еще одна участница митинга Юлия Зубик рассказала, что живет в деревне Хабы, которая непосредственно примыкает к строящемуся аккумуляторному заводу. "Некоторые дома в деревне - на расстоянии 250 метров от стройки, и это никак не согласуется с заявлениями, что санитарно-защитная зона вокруг вредного производства по требованиям экологической безопасности будет составлять 500 метров", - сообщила Зубик.

Против строительства завода выступают не только взрослые

Дом одного из лидеров протеста Демьяна Лепесевича также расположен совсем рядом с площадкой, где строится аккумуляторный завод. Мы говорим "нет" этому заводу, поскольку до сих пор нет вразумительного объяснения: зачем строить его именно здесь, объясняет Лепесевич. По его словам, чиновники и представители будущего предприятия избегают аргументированных ответов на вопросы о вреде, который может нанести данный объект здоровью людей и экологии региона.

При этом общественное обсуждение, касающееся возведения этого экологически небезопасного предприятия, где планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, проводилось формально, а отчет об оценке его воздействия на окружающую среду менялся несколько раз уже после начала стройки.

На митинг пришли около двух тысяч брестчан

Инициативная группа из числа противников проекта собрала более 36 тысяч подписей под обращением, которое было передано в администрацию президента Беларуси. Однако созданная правительственная комиссия не выявила нарушений в его реализации. Также не принесла положительного эффекта попытка местных активистов в судебном порядке добиться приостановление строительства до проведения повторного полноценного общественного обсуждения.

Брестчане не доверяют местным чиновникам

Хотя инициаторы протестного движения против строительства аккумуляторного завода около Бреста заявляют, что они вне политики, и стараются избегать дискуссий на эту тему, полностью ее обойти не получается.

Даже в итоговой резолюции, принятой на митинге, упоминается, что собравшиеся требуют признать нарушенным их право "на участие в ведении государственных дел". Также в резолюции говорится о готовности "перейти к другим решительным действиям", если требования брестчан в очередной раз будут проигнорированы чиновниками.

Кроме того, еще до митинга в городе начался сбор подписей под новым обращением на имя президента Александра Лукашенко. В нем содержится просьба отстранить местных руководителей от занимаемых должностей "в связи с утратой доверия общественности". Для современной Беларуси это тоже неординарное событие, учитывая, что все кадровые решения подобного рода принимаются на уровне главы государства (руководители регионов назначаются, а не выбираются местным населением).

Правозащитник Роман Кисляк, комментируя прошедшую акцию, высказал мнение, что, разрешив людям собраться на митинг, брестские власти выбрали вариант, который бы позволил снизить напряжение. "Сбор подписей за отставку чиновников выглядит для властей страшнее, чем проведение митинга в парке, - считает правозащитник. - И я не исключаю, что люди добьются выполнения своих требований, и стройка все же будет закрыта".

Смотрите также:

В каких продуктах есть микропластик Пластмасса загрязняет не только моря и океаны - практически невидимые микрочастицы пластика мы ежедневно употребляем вместе с водой. Исследовав более 150 проб питьевой воды, взятых на пяти континентах, в 83% этих образцов американские ученые обнаружили микропластик.

В каких продуктах есть микропластик Микропластиком называют пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров. Он образуется, например, при езде на машине, при стирке белья или в процессе распада пластиковых отходов. Микропластик используют и в виде компонента при изготовлении различных продуктов. Вот несколько примеров...

В каких продуктах есть микропластик Пластиковые крупинки синего цвета многие производители добавляют в зубную пасту. Зачем? Такие микрошарики помогают чистить зубы более эффективно, утверждают специалисты. Затем микрочастицы пластика вместе с другими отходами оказываются в море, легко "просачиваясь" через очистительные фильтры.

В каких продуктах есть микропластик Микроскопические гранулы пластмассы добавляются в шампунь, гель для душа, пилинг, крем для лица или лак для волос. Об этом потребители зачастую даже и не догадываются. Вред для экологии огромный. Великобритания уже отказалась от таких продуктов. В Швеции запрет вступит в силу в июле. Экологи в Германии активно требуют того же.

В каких продуктах есть микропластик Наибольшее количество микропластика попадает в окружающую среду из синтетических тканей. В около 60% одежды содержатся искусственные волокна. А количество вещей из дешевой синтетики неуклонно растет. Микрочастицы полимеров вымываются при стирке. Таким образом, согласно проведенному в ЕС исследованию, ежегодно около 30 тысяч тонн микропластика попадает в воду.

В каких продуктах есть микропластик Изнашиваясь, пластмасса распадается на мельчайшие частицы, то есть на микропластик. Львиную долю таких отходов, попадающих в море, образуют синтетическая одежда, автошины, городская пыль и дорожная разметка. Высвобождающий токсины микропластик оказывается в желудках обитателей морей, в том числе рыбы и морепродуктов, а затем и в наших тарелках.

В каких продуктах есть микропластик Окончательный распад пластмассы длится очень долго, предполагают ученые. Полиэтиленовому пакету, например, на это потребуется не менее 20-30 лет, а пластиковой бутылке - 450 лет! Каждый житель планеты использует в среднем около 60 килограммов пластмассы в год, европейцы и американцы даже более ста. Почти два процента выпускаемой в мире пластмассы попадает в мировой океан.

В каких продуктах есть микропластик Пластиковой экспансии подвержены все - и люди и животные. И никто пока не знает, чем это может обернуться для человечества. Животные, принимая микропластик за планктон, гибнут от голода. Какой вред он наносит здоровью человека, ученые еще не выяснили. Ясно лишь одно: микропластик попадает в желудки уже регулярно.

В каких продуктах есть микропластик Пластмасса - материал дешевый, в изготовлении прост, в быту находит широкое применение. А пока политики рассуждают, как сократить производство пластмассы, экологи призывают каждого пересмотреть собственное отношение к использованию пластиковых сумок, одноразовой посуды или косметики. И начать действовать прямо сейчас. Автор: Инга Ваннер, Геро Рютер

