 Польский депутат оценил сумму репараций от ФРГ в 543 млрд долларов | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018
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Европа

Польский депутат оценил сумму репараций от ФРГ в 543 млрд долларов

Берлин должен Варшаве более 500 млрд долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, считает глава парламентского комитета Польши по репарациям Аркадиуш Мулярчик.

Заседание польского парламента

Германия должна выплатить Польше более 540 млрд долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. С таким заявлением выступил в четверг, 22 марта, депутат от польской правящей партии "Закон и справедливость" Аркадиуш Мулярчик, возглавляющий парламентский комитет по требованию репараций.

Контекст

О том, что Варшава собирается потребовать от Германии выплаты репараций, уже заявила и польский премьер-министр Беата Шидло. Эксперты оценили шансы Польши получить компенсацию. (25.08.2017)

После заключения Договора "2+4" Польша потеряла возможность требовать репараций от Германии за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Кроме того, истек срок давности для предъявления подобных требований. (01.09.2017)

Мулярчик ссылается на исследование 1990 года, согласно которому размер возможных репараций Польше составлял 284 млрд долларов. Однако с учетом покупательной способности доллара в 2017 году эта сумма выросла до 543 млрд долларов (440 млрд евро), подсчитал политик. В исследовании, по его словам, также говорится, что число жертв нацистской Германии в Польше составило более 13 млн человек, включая подвергшихся принудительному переселению, заключенных концентрационных лагерей, вдов и оставшихся инвалидами.

Тема репараций за ущерб, нанесенный нацистами в годы Второй мировой войны, активно обсуждается в Польше с 2017 года. Польские политики неоднократно высказывались о том, что страна имеет право требовать от немецких властей компенсации. При этом озвученные суммы возможных требований все время менялись. Берлин подчеркивал необоснованность этих претензий, ссылаясь на то, что в 1953 году польское правительство добровольно отказалось от требований по выплате репараций. Кроме того, после заключенного в 1990 году соглашения об объединении Германии все вопросы о выплатах репараций за Вторую мировую войну были окончательно сняты с повестки дня.

В январе 2018 года было решено, что Берлин и Варшава создадут комиссию, которая рассмотрит польские требования к ФРГ о выплате репараций за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны.

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    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

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    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

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    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


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75 лет спустя: 22 июня 1941 года в сознании немцев

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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

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