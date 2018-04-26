Половина жителей Германии считает Трампа опаснее Ким Чен Ына

Почти половина немцев считают президента США Дональда Трампа серьезной угрозой миру, отмечается в опубликованных в пятницу, 27 апреля, результатах опроса, который был проведен институтом исследования общественного мнения YouGov по заданию агентства dpa. Такой точки зрения придерживаются 48 процентов респондентов. По мнению 21 процента участников, наиболее заметную угрозу миру представляет северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын. Еще 15 процентов опрошенных считают, что такая угроза исходит от российского президента Владимира Путина.

После вступления Трампа в должность президента отношения между США и ФРГ ухудшились, полагают две трети немцев. По мнению 62%, отношения между двумя государствами находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны. В свою очередь, 17% участников опроса не видят каких-либо изменений. Еще 2% респондентов считают, что отношения с США улучшились.

Политика ФРГ в отношении США и РФ

Участники исследования прокомментировали также политику ФРГ в отношении США и России. Германии следует жестче критиковать деятельность Трампа, полагают 38% опрошенных. При этом треть респондентов устраивает нынешняя ситуация. По мнению 14% опрошенных, Берлину следует смягчить отношение к американскому президенту.

В то же время политику Германии в отношении Москвы слишком жесткой считают 29% респондентов, а слишком мягкой - 19 процентов. При этом 29% участников опроса полностью согласны с нынешней позицией Берлина.

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