Полиция обыскала магазин арестованного активиста в Волоколамске

Полиция во вторник, 3 апреля, в Волоколамске провела обыск в магазине, принадлежащем активисту Андрею Жданову. Об этом сообщил сайт "ОВД-Инфо" со ссылкой на блог на информационном портале северо-западной части Подмосковья "Ламаград". Об обыске в Twitter написал также юрист Денис Кунаев, сообщив, что в торговых точках Жданова находятся сотрудники ОМОН.

Андрей Жданов 2 апреля был арестован на 14 суток. Его признали виновным в совершении действий, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Жданов был задержан днем ранее во время автопробега, который начался после митинга протеста.

В Волоколамске уже несколько недель протестуют против мусорного полигона "Ядрово". На митинге 1 апреля участники потребовали закрытия полигона "Ядрово", проведения прямых выборов главы региона, а также освобождения одного из лидеров активистов – Артема Любимова, задержанного полицией 31 марта якобы за то, что он отказывался предоставить сотрудникам полиции документы и проехать в отдел. 2 апреля Истринский горсуд Подмосковья приговорил Любимова к 15 суткам административного ареста.

Ранее более 500 жителей Волоколамска, из них более 400 детей, обратились за медицинской помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на свалке "Ядрово". Жителям города начали выдавать респираторы и маски. С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к ЧС.

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