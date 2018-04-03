 Полиция обыскала магазин арестованного активиста в Волоколамске | Новости из Германии о России | DW | 03.04.2018
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Россия

Полиция обыскала магазин арестованного активиста в Волоколамске

Активист Андрей Жданов участвовал в организации акций протеста местных жителей против мусорного полигона "Ядрово". 2 апреля он был арестован на 14 суток.

Митинг протеста в Волоколамске 1 апреля 2018 года

Митинг протеста в Волоколамске 1 апреля 2018 года

Полиция во вторник, 3 апреля, в Волоколамске провела обыск в магазине, принадлежащем активисту Андрею Жданову. Об этом сообщил сайт "ОВД-Инфо" со ссылкой на блог на информационном портале северо-западной части Подмосковья "Ламаград". Об обыске в Twitter написал также юрист Денис Кунаев, сообщив, что в торговых точках Жданова находятся сотрудники ОМОН. 

Контекст

После бунта в Волоколамске из-за переполненных мусорных полигонов в центре внимания – Коломна, где активистов задерживает полиция, а глава города ведет переговоры с населением через правозащитников. Репортаж DW. (30.03.2018)

После ограничения на прием мусора в "Ядрово" выросло количество мусоровозов на других свалках Московской области, утверждают очевидцы. Жители соседних регионов опасаются, что теперь лишние отходы повезут к ним. (25.03.2018)

Андрей Жданов 2 апреля был арестован на 14 суток. Его признали виновным в совершении действий, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Жданов был задержан днем ранее во время автопробега, который начался после митинга протеста.

В Волоколамске уже несколько недель протестуют против мусорного полигона "Ядрово". На митинге 1 апреля участники потребовали закрытия полигона "Ядрово", проведения прямых выборов главы региона, а также освобождения одного из лидеров активистов – Артема Любимова, задержанного полицией 31 марта якобы за то, что он отказывался предоставить сотрудникам полиции документы и проехать в отдел. 2 апреля Истринский горсуд Подмосковья приговорил Любимова к 15 суткам административного ареста.

Ранее более 500 жителей Волоколамска, из них более 400 детей, обратились за медицинской помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на свалке "Ядрово". Жителям города начали выдавать респираторы и маски. С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к ЧС.

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    Автор: Елена Барышева


 
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"Хватит нас душить!" - жители Волоколамска против отравляющей свалки

 

Контекст

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Больше месяца жители подмосковного Волоколамска борются с разросшимся мусорным полигоном в паре километров от города, а власти - с протестами горожан и их неверием в то, что в свалка безопасна. Об этом галерея DW. (26.03.2018)  

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