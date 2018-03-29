 Полиция задержала организатора митингов в Волоколамске | Новости из Германии о России | DW | 01.04.2018
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Россия

Полиция задержала организатора митингов в Волоколамске

В ответ Артем Любимов объявил голодовку, сообщил его адвокат Денис Кунаев. 1 апреля в Волоколамске проходит митинг за чистый воздух.

Экологический митинг в Волоколамске

Организатор протестных митингов в Волоколамске Артем Любимов задержан вечером в субботу, 31 марта. Об этом сообщили несколько активистов. "Артем Любимов не сможет присутствовать на митинге 1 апреля, поскольку был задержан на автодороге Москва-Рига сотрудниками областного УУР за неповиновение", - рассказала активистка Екатерина Цепканова РБК.

"За Артемом следили несколько дней, а сегодня решили сорвать его выступление на митинге в защиту чистого волоколамского воздуха", - заявил участник протеста против свалки, юрист Денис Кунаев. По словам Кунаева, в знак протеста против произвола полиции Любимов объявил голодовку.

Более 500 человек обратились за медицинской помощью

1 апреля в Волоколамске проходит крупная согласованная акция протеста. Жители города требуют ввести режим ЧС, увезти детей на юг до решения проблемы со свалкой, а также отправить в отставку исполняющего обязанности главы района и подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

Ранее более 500 жителей Волоколамска, из них более 400 детей, обратились за медицинской помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на свалке "Ядрово". Жителям города начали выдавать респираторы и маски. В администрации Волоколамского района заявляют, что система дегазации полигона будет смонтирована к 15 июня.

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    Автор: Елена Барышева


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Новый уровень борьбы с Волоколамском: задержан Артем Любимов

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Свалка в Коломне: как активисты борются с мусорным "экспортом" из Москвы  

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