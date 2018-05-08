 Полиция в Бонне и окрестностях провела операцию против наркодилеров | Новости из Германии о Германии | DW | 08.05.2018
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Германия

Полиция в Бонне и окрестностях провела операцию против наркодилеров

Более 300 полицейских обыскали около 30 квартир. Арестованы 11 человек, общее число задержанных пока неизвестно. Операция планировалась несколько месяцев.

Полицейские автомобили

Облава в Танненбуше

В Бонне, Кельне и находящихся между ними городах Альфтер, Борнхайм и Нидеркассель проведена крупная операция против наркодилеров. Более 300 полицейских ранним утром во вторник, 8 мая, обыскали в общей сложности около 30 квартир, сообщил представитель полиции. Центром облавы стал район Танненбуш на севере Бонна, считающийся главным перевалочным пунктом наркотиков в регионе. Здесь обыску подверглись 20 квартир.

Контекст

В результате операции были задержаны одиннадцать человек, в отношении которых ранее были выданы ордеры на арест. Есть и другие задержанные, их число не называется. Кроме того, продолжается розыск дальнейших подозреваемых.

Во время операции над Танненбушем кружил вертолет. В операции участвовали также натренированные на поиск наркотиков собаки. Планировавшаяся на протяжении нескольких месяцев операция была нацелена на предполагаемую банду наркодилеров, торгующих марихуаной и сильнодействующими наркотиками, в том числе кокаином.

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    Полицейским в Германии запрещено иметь татуировки и пирсинг на видных местах. Если же они закрыты униформой, то проблем нет. Кроме того соискатель должен иметь хорошее зрение и хорошо видеть ночью. Индекс массы тела должен быть в пределах 18-27,5, а рост - как минимум 160-165 см. Здоровые зубы и сердце - еще одно требование к тем, кто хочет посвятить себя этой профессии.

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    Чтобы стать космонавтом, нужно обладать отменным здоровьем и быть в отличной физической форме. Но не обязательно быть высоким и мускулистым. Рост космонавта должен быть от 153 до 190 см, допускается неидеальное зрение до +/- 2,00 диоптрий. Несмотря на расхожий миф, можно иметь пломбы в зубах. Хорошее кровообращение обязательно, оно тестируется в центрифуге.

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    Определенные габариты кабин самолетов накладывают ограничения и на физические параметры пилотов. Lufthansa принимает заявки на конкурсный отбор от мужчин и женщин ростом от 165 до 198 см, без лишнего веса, с хорошим зрением (до +/- 3,00 диоптрий).

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    Для жокеев нет ограничений по росту, зато вес имеет большое значение. Недостаточно быть просто стройным, нужно быть и очень легким. Вес жокея не должен превышать 55 килограммов. При этом жокей должен быть сильным и выносливым. Нельзя курить и употреблять спиртное - лошади не любят запахи алкоголя и табака.

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    Вне зависимости от роста, вес балерины не должен превышать 50 килограммов. Кроме того желательно иметь длинные конечности и быть очень гибкой. Выворотность должна присутствовать изначально, как и высокий подъем стопы. Вообще, стопа для балерины очень важна: ахиллово сухожилие должно быть податливым, а большой и второй пальцы ноги в идеале должны быть одной длины.

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    Альт считается самым ранним из ныне существующих смычковых инструментов. Время его появления относят к концу XV века. Так как альт отличается большим, по сравнению со скрипкой, размером, играть на нем сможет не каждый скрипач: для этого необходимо иметь длинные сильные руки с крупными кистями.

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    Так как коллекции для показа и фотосессий шьются по стандарту, модели должны быть примерно одинаковыми, иначе одежда не подойдет. Минимальный рост манекенщицы составляет 1,75 м, размер одежды - от 34 до 38 (немецкая таблица), что примерно соответствует легендарным параметрам 90-60-90. Также для модели важно иметь хорошую кожу и красивые зубы.

    Автор: Анна Ценс


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