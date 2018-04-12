 Полиция безопасности Эстонии рассказала о задержании российских шпионов | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2018
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Европа

Полиция безопасности Эстонии рассказала о задержании российских шпионов

За минувший год в Эстонии задержаны и осуждены несколько человек, обвиненных в шпионаже в пользу России. Главной угрозой конституционному порядку эстонская полиция безопасности считает политику Кремля.

Столица Эстонии Таллин

Столица Эстонии Таллин

Полиция безопасности Эстонии Капо сообщает о непрекращающейся шпионской деятельности России в этой балтийской стране. В своем ежегоднике за 2017 год, опубликованном в четверг, 12 апреля, ведомство рассказывает о задержании и осуждении шпионов, завербованных российскими спецслужбами ГРУ и ФСБ.

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В 2017 году, как указывает Капо, разные эстонские суды приговорили двух граждан России и одного жителя Эстонии с двойным гражданством на сроки от трех до пяти лет заключения по обвинению в действиях ненасильственного характера по заданию ФСБ, направленных против независимости, суверенитета или территориальной целостности Эстонской Республики. Был задержан также гражданин Эстонии, которого подозревают в работе на ГРУ: он должен был заниматься сбором информации о госканцелярии в Таллине и других важных государственных объектах.

Полиция безопасности Эстонии указывает в своем отчете на новые попытки влияния со стороны российских властей и пропагандистскую деятельность, целью которых называется разжигание страхов и напряжения в Эстонии. Самой большой проблемой при обеспечении национальной безопасности, как и прежде, является угроза конституционному порядку, исходящая от политики Кремля, направленной на раскол стран ЕС, отмечается в ежегоднике эстонской спецслужбы.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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