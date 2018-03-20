Полиция арестовала автомобиль друга Сергея Скрипаля | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2018

Автомобиль британца Росса Кассиди, который забирал Юлию Скрипаль из аэропорта, конфискован полицией. Предполагается, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей, было подброшено в багаж дочери.
Полицейский в защитном костюме собирает образцы в рамках расследования по делу об отравлении Скрипаля
Британская полиция конфисковала автомобиль Росса Кассиди, друга бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, который встречал его дочь в аэропорту Лондона. Решение властей об изъятии автомобиля подтверждает растущее убеждение в том, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей, было подброшено в чемодан Юлии, пишет во вторник, 20 марта, газета The Telegraph.
Юлия Скрипаль вылетела из московского аэропорта Шереметьево 3 марта и приземлилась в аэропорту Хитроу в Лондоне. Сообщается, что Сергей Скрипаль попросил Кассиди отвезти его дочь в Солсбери, поскольку из-за снега он не был уверен, что сможет добраться до аэропорта на собственном автомобиле. Спустя сутки отец и дочь Скрипаль были доставлены в больницу с отравлением.
Автомобиль Isuzu Росса Кассиди был арестован более чем через две недели после произошедшего. У мужчины нет жалоб на самочувствие, однако родственники Кассиди обеспокоены тем, что полиция решила обследовать его автомобиль только спустя такой долгий срок. "Это была первая машина, в которой они оказались в этой стране - и последняя, которую изъяла полиция", - заявил Рассел Ловеридж, пасынок Кассиди.
Образцы вещества проверят эксперты по химоружию
В понедельник, 19 марта инспекторы из Организации по запрещению химического оружия посетили военную химическую лабораторию в Портон-Дауне. Они получили образцы вещества, которым отравили Сергея Скрипаля, чтобы провести независимую экспертизу. Результаты тестов станут известны не ранее чем через две недели.
Скотланд-ярд называет расследование по делу об отравлении Сергея Скрипаля одним из "самых крупных и наиболее сложных" расследований, которыми занималась контртеррористическая полиция. Предполагается, что процесс затянется на много месяцев.
Кто изобрел "Новичок"
"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. В СССР его разработки велись в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ) в 1970-е и 1980-е годы в рамках программы "Фолиант" по созданию химического оружия. Вся информация об этом яде, имеющаяся в открытом доступе, была обнародована Вилом Мирзаяновым - эмигрировавшим в США российским химиком. По мнению Мирзаянова, в России было произведено несколько тонн веществ группы "Новичок".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла разработку яда "Новичок" в СССР и России и назвала "наиболее вероятными" источниками происхождения вещества страны, в которые эмигрировали бывшие советские ученые, в частности Великобританию, Чехию и Швецию. Заявление российской стороны министр обороны Чехии Карла Шлехтова сочла "абсурдным", а министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём - "неприемлемым и необоснованным".
В свою очередь, российский химик Леонид Ринк, назвавший себя одним из разработчиков "Новичка", в интервью агентству РИА "Новости" также выразил сомнения в причастности России к отравлению экс-агента. По его словам, раз Сергей Скрипаль и его дочь "до сих пор живы", то "Новичок" либо "не имеет отношения" к отравлению, либо произошло "неграмотное и безрассудное смешивание" компонентов вещества.
Дело Скрипаля
Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".
Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.
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