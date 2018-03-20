Полиция арестовала автомобиль друга Сергея Скрипаля | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2018

Британская полиция конфисковала автомобиль Росса Кассиди, друга бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, который встречал его дочь в аэропорту Лондона. Решение властей об изъятии автомобиля подтверждает растущее убеждение в том, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей, было подброшено в чемодан Юлии, пишет во вторник, 20 марта, газета The Telegraph.

Юлия Скрипаль вылетела из московского аэропорта Шереметьево 3 марта и приземлилась в аэропорту Хитроу в Лондоне. Сообщается, что Сергей Скрипаль попросил Кассиди отвезти его дочь в Солсбери, поскольку из-за снега он не был уверен, что сможет добраться до аэропорта на собственном автомобиле. Спустя сутки отец и дочь Скрипаль были доставлены в больницу с отравлением.

Автомобиль Isuzu Росса Кассиди был арестован более чем через две недели после произошедшего. У мужчины нет жалоб на самочувствие, однако родственники Кассиди обеспокоены тем, что полиция решила обследовать его автомобиль только спустя такой долгий срок. "Это была первая машина, в которой они оказались в этой стране - и последняя, которую изъяла полиция", - заявил Рассел Ловеридж, пасынок Кассиди.

Образцы вещества проверят эксперты по химоружию

В понедельник, 19 марта инспекторы из Организации по запрещению химического оружия посетили военную химическую лабораторию в Портон-Дауне. Они получили образцы вещества, которым отравили Сергея Скрипаля, чтобы провести независимую экспертизу. Результаты тестов станут известны не ранее чем через две недели.

Скотланд-ярд называет расследование по делу об отравлении Сергея Скрипаля одним из "самых крупных и наиболее сложных" расследований, которыми занималась контртеррористическая полиция. Предполагается, что процесс затянется на много месяцев.

Кто изобрел "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. В СССР его разработки велись в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ) в 1970-е и 1980-е годы в рамках программы "Фолиант" по созданию химического оружия. Вся информация об этом яде, имеющаяся в открытом доступе, была обнародована Вилом Мирзаяновым - эмигрировавшим в США российским химиком. По мнению Мирзаянова, в России было произведено несколько тонн веществ группы "Новичок".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла разработку яда "Новичок" в СССР и России и назвала "наиболее вероятными" источниками происхождения вещества страны, в которые эмигрировали бывшие советские ученые, в частности Великобританию, Чехию и Швецию. Заявление российской стороны министр обороны Чехии Карла Шлехтова сочла "абсурдным", а министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём - "неприемлемым и необоснованным".

В свою очередь, российский химик Леонид Ринк, назвавший себя одним из разработчиков "Новичка", в интервью агентству РИА "Новости" также выразил сомнения в причастности России к отравлению экс-агента. По его словам, раз Сергей Скрипаль и его дочь "до сих пор живы", то "Новичок" либо "не имеет отношения" к отравлению, либо произошло "неграмотное и безрассудное смешивание" компонентов вещества.

Дело Скрипаля

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.

Смотрите также:

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Место проишествия В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Бывший двойной агент и его дочь Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери В больнице в состоянии комы Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Обмен и британское гражданство В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Атмосфера в Солсбери Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Здесь нашли жертв отравления Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Полицейские в защитных костюмах Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Британские военные в Солсбери После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Тереза Мэй обвинила Россию Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла. Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов

