 Политика и интернет в РФ: правила безопасности эпохи цифровых репрессий | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.04.2018
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Россия

Политика и интернет в РФ: правила безопасности эпохи цифровых репрессий

Правозащитники и активисты оппозиции пытаются понять, как обсуждать политику, если власти России хотят контролировать соцсети и переписку. Репортаж DW о дискуссии "Заблокированная Россия".

Демонстрация в Москве в поддержку свободы в интернете

Демонстрация в Москве в поддержку свободы в интернете (фото из архива)

В Центре Сахарова в субботу, 29 апреля, прошел круглый стол "Заблокированная Россия", в котором приняли участие оппозиционные активисты, правозащитники, а также люди, которые подверглись репрессиям за активность в интернете. Мероприятие было организовано молодежным движением "Свобода действий".

Блокировка в Сети: "Это война, ребята"

Самой актуальной темой, если говорить о политических репрессиях, сейчас является наступление на свободу слова, свободу выражения мнений, тайну личной переписки, заявил, открывая дискуссию, правозащитник, ведущий на Youtube-канале Sota Vision Олег Еланчик. По его выражению, сложилась беспрецедентная ситуация, когда силовая структура вторгается во все сферы деятельности - хочет контролировать, что люди пишут и думают. Еланчик напомнил, что даже в Советском Союзе Комитет госбезопасности был отчасти ограничен во власти: "А сейчас ФСБ диктует все действия, связанные с блокировками (в Сети. - Ред.)".

Олег Еланчик

Олег Еланчик

По мнению Еланчика, главным мотивом блокировок является контроль: "В Telegram активно развивается среда общения, люди там встречаются, переписываются, и сама мысль, что существует неконтролируемое средство распространения независимого мнения, для ФСБ чудовищна. Равно как и мысль о том, что люди могут как-то горизонтально организоваться и договориться о протестных действиях".

"Это война, ребята", - так охарактеризовал ситуацию бывший активист партии Лимонова, ныне журналист МБХ-медиа Роман Попков, отсидевший два года по статье 213 УК ("хулиганство") после стычки нацболов с прокремлевской молодежью в 2006 году. - Не мы ее начали, но надо быть готовыми к ответным действиям". Попков не исключает, что в ближайшем будущем силовые структуры начнут не только блокировать IP-адреса, но и перейдут к физическому преследованию тех, кто пользуется запрещенными средствами связи. "Наверняка скоро начнут блокировать VPN и сажать тех, кто пользуется этой технологией. Я уже вижу эту реальность", - отметил журналист МБХ-медиа.

ФСБ вместо центра "Э"

Он также обратил внимание на то, что если в последние 10 лет расследованием разного рода низовой политической активности занимался так называемый центр "Э" (одно из подразделений МВД), то в последний год к борьбе с оппозицией, как в былые времена, подключилась ФСБ. "Это страшно важно, это требует осмысления, - считает Попков. - Если центр "Э" зависел от МВД, прокуратуры и других структур, то ФСБ - независимая организация. У них есть карт-бланш на пытки, советскому КГБ их современная методика и не снилась".

Олег Еланчик согласился с этим утверждением и привел в пример дело пензенских анархистов, как полагают правозащитники, полностью построенное ФСБ на признаниях под пытками. А также дело организации "Новое величие", которую, по информации адвокатов, была просто придумана сотрудниками ФСБ, как и последующее триумфальное разоблачение группировки. По мнению Еланчика, молодые люди были втянуты в якобы экстремистскую деятельность при активном участии агента ФСБ, который, переписываясь с ними в Telegram, имитировал создание террористической организации.

Участники дискуссии Заблокированная Россия

Участники дискуссии "Заблокированная Россия"

"В итоге одна из фигуранток этого дела свое совершеннолетие встретила в СИЗО, - рассказал Еланчик. - 17-летнюю девушку задерживали как вооруженного террориста - с дубинками, заламыванием рук. Ей грозит до 6 лет". По словам правозащитника, этому предшествовала длительная ее обработка провокатором в соцсетях: "Девушка хотела выйти из сообщества, начала сомневаться, а этот агент ее уговаривал".

Оппозиционно настроенной молодежи не следует ни в коем случае даже в частной переписке выражать симпатии в отношении каких-либо насильственных действий, предостерегает правозащитница Ирина Яценко: "Даже в шутку не пишите ни о каких терактах. Гранаты, "коктейли Молотова"? - Нет, я против насилия. Об этом надо заявлять как публично, так и непублично. Вообще, мне кажется, никакая подпольная активность в наше время уже невозможна - лучше добиваться своих целей открыто".

Дмитрий Богатов

Дмитрий Богатов

Фигурант "болотного дела" Николай Кавказкий посоветовал всем, кто занимается политической активностью в интернете, не пренебрегать российским законодательством. "Не пишите в соцсетях ничего, что может быть воспринято как разжигание национальной розни. Ведь один такой пост в соцсетях грозит статьей 282-й, а означает не просто срок и штраф, но и включение вашего ресурса в список экстремистских. После этого могут быть заблокированы ваши банковские счета, и вы не сможете нормально работать", - подчеркнул Кавказский.

И тут же признался, что и для него соблюдать все требования законодательства в соцсетях невозможно: "Есть законы, которые я не исполняю. Например, закон о запрете пропаганды сепаратизма (я точно знаю, чей Крым) или о гей-пропаганде". Каждый сам решает, что для него действительно важно высказать, рассуждает Николай Кавказский: "Гарантировать полную безопасность может только эмиграция, но этого я делать не собираюсь".

Цифровая эмиграция: "Купите себе VPS в Швейцарии"

Математик Дмитрий Богатов, который находится под следствием по делу об распространении экстремистских призывов через браузер Tor, считает, что цифровую безопасность в ситуации тотального контроля может гарантировать только виртуальный выделенный сервер за границей. "Купите себе VPS где-нибудь в Швейцарии", - посоветовал собравшимся Богатов.

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По его словам, из средств связи по-настоящему надежен только Telegram: "Мы знаем, что секретные чаты в нем надежны ровно настолько, насколько надежна математика. Но только если вы с собеседником проверили ключи шифрования - там есть специальные настройки".

А каналы и другие чаты, как выразился Богатов, держатся только на честном слове Павла Дурова и тех, кто у него работает. Математик также напомнил, что все SMS-сообщения и мобильные звонки через сети российских провайдеров записываются и хранятся полгода в соответствии с "пакетом Яровой".

Что касается американских ресурсов, то тут у математика тоже есть сомнения: "Facebook - это честное слово Цукерберга и его команды. Вы никогда не узнаете, что он на самом деле делает. Понятное дело, ему нет резона сотрудничать с ФСБ, но мы знаем, что за деньги владельцы компании готовы на многое - в частности, какое-то время назад Цукерберга уличили в том, что его приложение собирало информацию о пользователях, которая продавалась для таргетированной рекламы".

Также категорически ненадежны разные мессенджеры, которые сейчас активно предлагаются пользователям в качестве замены Telegram, указывает Ирина Яценко. "Например, Tam-Tam, внешне очень похожий на Telegram, работает на базе "Одноклассников" и автоматически создает аккаунты в этой соцсети. Мой совет - удаляйте аккаунты", - добавила Яценко. Дмитрий Богатов выразил сдержанное доверие мессенджеру Signal: "Мы мало про него знаем, но эту сеть хотя бы рекомендовал Эдвард Сноуден, Можно предположить, что он что-то понимает в шифровании данных".

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