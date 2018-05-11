Политзаключенные в России - сколько, где и за что (инфографика)

Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

Станислав Клых

Станислава Клыха задержали в августе 2014 года, когда он направлялся в город Орел. Ему предъявили в РФ те же обвинения, что и Карпюку - участие в боевых действиях в Чечне против российской армии в 1994 году. Во время суда поведение Клыха было неадекватным. По словам адвокатов, к нему применяли пытки и психотропные вещества. Суд в Грозном приговорил его к 20 годам строгого режима.