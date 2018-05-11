 Политзаключенные в России - сколько, где и за что (инфографика) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 15.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Политзаключенные в России - сколько, где и за что (инфографика)

Правозащитники выяснили, в каких регионах России и за что граждане страны подверглись уголовному преследованию по политическим мотивам. Всего они насчитали 167 политзаключенных.

Инфографика: число политзаключенных в России

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


  • Олег Сенцов

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Олег Сенцов

    Кинорежиссера Олега Сенцова в РФ обвинили в создании террористической организации в Крыму весной 2014 года. 25 августа 2015 года его приговорили к 20 годам строгого режима. Свою вину он не признает и неоднократно заявлял о применяемых к нему пытках. Дело Сенцова вызвало широкий международный резонанс. В поддержку режиссера выступили политики и деятели культуры. Сенцов отбывает наказание в Якутске.

  • Александр Кольченко

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Александр Кольченко

    26-летний крымчанин Александр Кольченко является фигурантом "дела Сенцова". Его за "участие в террористической организации и подготовку терактов в Симферополе" приговорили в РФ к 10 годам лишения свободы. Свою вину он не признал. На данный момент Александр Кольченко находится в колонии города Копейск, Челябинской области.

  • Алексей Чирний

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Алексей Чирний

    34-летний крымчанин Алексей Чирний является еще одним фигурантом в "деле Сенцова". Он единственный, кто признал свою вину и дал показания против режиссера. После согласия сотрудничать со следствием Чирний получил 7 лет тюрьмы. На данный момент он доставлен из колонии в Магадане, где отбывал наказание, в Москву для психиатрической экспертизы.

  • Геннадий Афанасьев

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Геннадий Афанасьев

    25-летний крымчанин Геннадий Афанасьев был приговорен к 7 годам лишения свободы. Его обвинили в участии в террористической группировке, якобы организованной Олегом Сенцовым. Он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Позже стало известно, что все его показания были даны под пытками. 14 июня 2016 года указом президента Путина Афанасьев был помилован и возвращен на Украину.

  • Литвинов

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Сергей Литвинов

    32-летний житель Луганской области был задержан летом 2014 года. Его обвиняли в "расстреле 30 мужчин" и "изнасиловании и убийстве 8 женщин" по мотивам "политической ненависти". Позже его дело было переквалифицировано на "разбой". Он был признан виновным в разбойном нападении на гражданина РФ. За это его приговорили в России к 8,5 годам колонии. Сейчас он содержится в Ростовской области.

  • Карпюк

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Николай Карпюк

    Николай Карпюк, 1964 года рождения, житель Ровенской области. Его задержали в марте 2014 года при неизвестных обстоятельствах. Карпюка обвиняют в РФ участии в боевых действиях против российских военных в Чечне в 1994-1995 годах. Карпюк заявил, что дал показания под пытками. Он был приговорен Грозненским судом к 22,5 годам строгого режима.

  • Клых

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Станислав Клых

    Станислава Клыха задержали в августе 2014 года, когда он направлялся в город Орел. Ему предъявили в РФ те же обвинения, что и Карпюку - участие в боевых действиях в Чечне против российской армии в 1994 году. Во время суда поведение Клыха было неадекватным. По словам адвокатов, к нему применяли пытки и психотропные вещества. Суд в Грозном приговорил его к 20 годам строгого режима.

  • Юрий Солошенко

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Юрий Солошенко

    73-летнего пенсионера из Полтавы в РФ обвинили в шпионаже и приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Дело Солошенко рассматривалось в режиме секретности, поэтому множество деталей неизвестно. После практически двух лет заключения Солошенко был помилован, как и Афанасьев, приказом Путина. При этом своей вины Солошенко не признал. В середине июня он вернулся на Украину и проходит реабилитацию.

  • Савченко

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Надежда Савченко

    Военнослужащая Савченко стала первой из политзаключенных, которых вернули на Украину. Российский суд приговорил ее к 22 годам тюрьмы по обвинению в убийстве российских журналистов. Дело Савченко и приговор вызвали резонанс в мировом сообществе. Лидеры ведущих стран обратились к власти РФ немедленно освободить украинку. 25 мая 2016 года президент Путин помиловал Савченко.

  • Яна Гончарова

    Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

    Ростовские активисты в поддержку политзаключенных

    По данным правозащитной организации "Мемориал", в российских тюрьмах находится не менее 20 политических заключенных-украинцев. В большинстве дел российский суд уже вынес приговоры, многие из процессов проходили в Ростовской области. Ростовчанка Яна Гончарова и группа активистов присутствовали на всех открытых процессах в области и выступали в поддержку политзаключенных украинцев.

    Автор: Анастасия Магазова


Смотреть видео 02:01

В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о репрессированных

 

Контекст

Собчак просит Путина освободить 16 политзаключенных

На встрече бывших кандидатов на пост президента России Ксения Собчак передала Владимиру Путину список из 16 политзаключенных. (19.03.2018)  

"Мемориал" расширил список политзаключенных в России

Правозащитный центр "Мемориал" обновил список российских политзаключенных. В нем теперь 117 фамилий. На самом деле количество политзаключенных в России больше, утверждают правозащитники. (30.10.2017)  

Европа призывает Москву освободить украинских политзаключенных

Депутаты призвали освободить всех незаконно и безосновательно задержанных граждан Украины как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, и обеспечить их безопасное возвращение (16.03.2017)  

Виктор Шендерович: В России нет сатиры, но есть политзаключенные

Писатель Виктор Шендерович в интервью Жанне Немцовой рассказал, какие шутки про Владимира Путина допустимы в современной России и почему в стране стал популярен жанр антиутопий. (01.11.2016)  

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Украинские заложники Кремля: Сенцов и не только

В тюрьмах России удерживается несколько десятков политзаключенных с Украины. Трое из них были помилованы и вернулись на родину. О них и других заложниках Кремля - в фотогалерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о репрессированных  

Россия за решеткой: бывшие узники вспоминают - политзаключенный Алексей Гаскаров  

Резолюция Европарламента: кто войдет в список Савченко - Сенцова?  

Самые читаемые сегодня

Центр Кудрина объяснил, куда уходят десятки миллиардов из госбюджета  

По компании Metro ударил кризис среднего класса России  

Глава МИД Франции назвал заявления Кадырова "уроками диктатора"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно