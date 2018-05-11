Политзаключенные в России - сколько, где и за что (инфографика)

Правозащитники выяснили, в каких регионах России и за что граждане страны подверглись уголовному преследованию по политическим мотивам. Всего они насчитали 167 политзаключенных.
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