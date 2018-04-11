 Полету Гагарина посвящается: неизвестные рисунки немецкого графика | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.04.2018
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Культура и стиль жизни

Полету Гагарина посвящается: неизвестные рисунки немецкого графика

Первый полет Гагарина в космос, легендарное приземление на глазах у жителей русской деревушки, - эти пролежавшие в архиве рисунки известного немецкого графика мы публикуем впервые.

  • Юрий Гагарин

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Юрий Гагарин

    Когда немецкого графика, лауреата международных премий Клауса Энзиката (Klaus Ensikat) спрашивают, помнит ли он все свои работы, он отрицательно качает головой. Оно и неудивительно: тому, что Энзикат создал за 60 лет, несть числа. А вот одна давно проиллюстрированная им, но так и не изданная книга до сих пор на его памяти. Она посвящена полету в космос Юрия Гагарина.

  • Приземление после полета. Иллюстрация Клауса Энзиката

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Приземление после полета

    Новая книга о первом полете человека в космос, совершенном советским космонавтом Юрием Гагариным, должна была выйти в свет к 12 апреля 2011 года - к 50-летию со дня этого яркого события. Идея издать ее принадлежит австрийскому журналисту и писателю Вальтеру Фамлеру, страстному почитателю Гагарина и исследователю его жизни. На этом рисунке Клаус Энзикат изобразил приземление Гагарина после полета.

  • Космическая гонка СССР и США. Иллюстрация Клауса Энзиката

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Космическая гонка СССР и США

    Книга была уже почти готова, когда выпускавшее ее издательство объявило о банкротстве. А передавать ее в другую компанию было уже поздно. С провалом проекта работы Клауса Энзиката легли на архивную полку. На этом рисунке-аллегории - иконы советской и американской пропаганды в период холодной войны. В их числе обезьяна, запущенная в космос США, и собака Лайка - героиня советской космической эпопеи.

  • В окрестностях деревни Смеловка. Иллюстрация

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    В окрестностях деревни Смеловка

    Относительно встречи Гагарина после приземления есть разные варианты. По этой версии, свидетелями его возвращения на Землю оказались старушка с внучкой, пасшие корову близ деревни Смеловка Саратовской области. Зато доподлинно известно одно: после катапультирования в герметичном скафандре у Гагарина не сразу открылся клапан, через который должен был поступать воздух. И космонавт чуть не задохнулся.

  • Захватывающий рассказ. Иллюстрация

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Захватывающий рассказ

    События в этом художественном произведении развиваются параллельно в трех временных отрезках. Герой одной из этих историй - русский мальчик, которому дедушка рассказывает о космическом полете Юрия Гагарина. Разумеется, после этого мальчик твердо решает стать космонавтом.

  • Юные фанаты в швейцарской глубинке. Иллюстрация

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Юные фанаты в швейцарской глубинке

    Действие еще одной истории разворачивается в 2009-2010 годах, а его местом становится одна швейцарская школа. Юрий Гагарин тут возведен в культ. Биографию человека, благодаря которому 12 апреля 1961 года был начат отсчет космической эры человечества, здесь знает каждый школьник. Ребята от души восторгаются Гагариным, во всем хотят брать с него пример и мечтают пополнить ряды космонавтов.

  • Тонкая ирония поп-арта. Иллюстрация

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Тонкая ирония поп-арта

    Клаус Энзикат родился 16 января 1937 года в Берлине. После школы он поступил в Высшую школу прикладного искусства, а окончив ее, работал дизайнером в сфере рекламы и параллельно иллюстрировал книги. Позже он также преподавал в вузах Берлина и Гамбурга. По своему стилю этот график тяготеет к ироничному поп-арту. Его рисунки наполнены множеством деталей и выводят читателя за рамки текста.

  • Немецкий космонавт Зигмунд Йен

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Немецкий космонавт Зигмунд Йен

    В ГДР Юрий Гагарин был культовой фигурой. В 1978 году место рядом с ним занял Зигмунд Йен - первый и единственный космонавт ГДР и первый немец в космосе. 26 августа 1978 года в качестве космонавта-исследователя советского космического корабля "Союз-31" вместе с Валерием Быковским он совершил экспедицию на орбитальную станцию "Салют-6". Йен также участвовал в работе над этой книгой.

  • Клаус Энзикат

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Человек, который не гонит время

    "Фауст", "Бременские музыканты", "Ветхий завет", - в общей сложности свыше 600 книг, будь то классика или современная литература, украшают иллюстрации Клауса Энзиката. На вопрос DW о том, сколько же на его счету графических работ, он только пожимает плечами. "Подсчитывают обычно "под занавес". А у меня, думаю, время еще есть", - улыбается 81-летний немецкий график.

    Автор: Наталия Королева


  • Юрий Гагарин

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Юрий Гагарин

    Когда немецкого графика, лауреата международных премий Клауса Энзиката (Klaus Ensikat) спрашивают, помнит ли он все свои работы, он отрицательно качает головой. Оно и неудивительно: тому, что Энзикат создал за 60 лет, несть числа. А вот одна давно проиллюстрированная им, но так и не изданная книга до сих пор на его памяти. Она посвящена полету в космос Юрия Гагарина.

  • Приземление после полета. Иллюстрация Клауса Энзиката

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Приземление после полета

    Новая книга о первом полете человека в космос, совершенном советским космонавтом Юрием Гагариным, должна была выйти в свет к 12 апреля 2011 года - к 50-летию со дня этого яркого события. Идея издать ее принадлежит австрийскому журналисту и писателю Вальтеру Фамлеру, страстному почитателю Гагарина и исследователю его жизни. На этом рисунке Клаус Энзикат изобразил приземление Гагарина после полета.

  • Космическая гонка СССР и США. Иллюстрация Клауса Энзиката

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Космическая гонка СССР и США

    Книга была уже почти готова, когда выпускавшее ее издательство объявило о банкротстве. А передавать ее в другую компанию было уже поздно. С провалом проекта работы Клауса Энзиката легли на архивную полку. На этом рисунке-аллегории - иконы советской и американской пропаганды в период холодной войны. В их числе обезьяна, запущенная в космос США, и собака Лайка - героиня советской космической эпопеи.

  • В окрестностях деревни Смеловка. Иллюстрация

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    В окрестностях деревни Смеловка

    Относительно встречи Гагарина после приземления есть разные варианты. По этой версии, свидетелями его возвращения на Землю оказались старушка с внучкой, пасшие корову близ деревни Смеловка Саратовской области. Зато доподлинно известно одно: после катапультирования в герметичном скафандре у Гагарина не сразу открылся клапан, через который должен был поступать воздух. И космонавт чуть не задохнулся.

  • Захватывающий рассказ. Иллюстрация

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Захватывающий рассказ

    События в этом художественном произведении развиваются параллельно в трех временных отрезках. Герой одной из этих историй - русский мальчик, которому дедушка рассказывает о космическом полете Юрия Гагарина. Разумеется, после этого мальчик твердо решает стать космонавтом.

  • Юные фанаты в швейцарской глубинке. Иллюстрация

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Юные фанаты в швейцарской глубинке

    Действие еще одной истории разворачивается в 2009-2010 годах, а его местом становится одна швейцарская школа. Юрий Гагарин тут возведен в культ. Биографию человека, благодаря которому 12 апреля 1961 года был начат отсчет космической эры человечества, здесь знает каждый школьник. Ребята от души восторгаются Гагариным, во всем хотят брать с него пример и мечтают пополнить ряды космонавтов.

  • Тонкая ирония поп-арта. Иллюстрация

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Тонкая ирония поп-арта

    Клаус Энзикат родился 16 января 1937 года в Берлине. После школы он поступил в Высшую школу прикладного искусства, а окончив ее, работал дизайнером в сфере рекламы и параллельно иллюстрировал книги. Позже он также преподавал в вузах Берлина и Гамбурга. По своему стилю этот график тяготеет к ироничному поп-арту. Его рисунки наполнены множеством деталей и выводят читателя за рамки текста.

  • Немецкий космонавт Зигмунд Йен

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Немецкий космонавт Зигмунд Йен

    В ГДР Юрий Гагарин был культовой фигурой. В 1978 году место рядом с ним занял Зигмунд Йен - первый и единственный космонавт ГДР и первый немец в космосе. 26 августа 1978 года в качестве космонавта-исследователя советского космического корабля "Союз-31" вместе с Валерием Быковским он совершил экспедицию на орбитальную станцию "Салют-6". Йен также участвовал в работе над этой книгой.

  • Клаус Энзикат

    Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

    Человек, который не гонит время

    "Фауст", "Бременские музыканты", "Ветхий завет", - в общей сложности свыше 600 книг, будь то классика или современная литература, украшают иллюстрации Клауса Энзиката. На вопрос DW о том, сколько же на его счету графических работ, он только пожимает плечами. "Подсчитывают обычно "под занавес". А у меня, думаю, время еще есть", - улыбается 81-летний немецкий график.

    Автор: Наталия Королева


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    Автор: Анастасия Буцко


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