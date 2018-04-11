Полету Гагарина посвящается: неизвестные рисунки немецкого графика

Первый полет Гагарина в космос, легендарное приземление на глазах у жителей русской деревушки, - эти пролежавшие в архиве рисунки известного немецкого графика мы публикуем впервые.
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