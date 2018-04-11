Полету Гагарина посвящается: неизвестные рисунки немецкого графика

Юрий Гагарин: неизвестные рисунки известного графика

Юрий Гагарин

Когда немецкого графика, лауреата международных премий Клауса Энзиката (Klaus Ensikat) спрашивают, помнит ли он все свои работы, он отрицательно качает головой. Оно и неудивительно: тому, что Энзикат создал за 60 лет, несть числа. А вот одна давно проиллюстрированная им, но так и не изданная книга до сих пор на его памяти. Она посвящена полету в космос Юрия Гагарина.