 Полезные граффити (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.05.2018
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Культура и стиль жизни

Полезные граффити (видео)

Этот французский творческий тандем выбирает для своих картин большие пространства и добивается больших успехов. Смотрите сами!

Смотреть видео 03:39
Now live
03:39 мин

Стрит-арт по-французски

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  • Здание музея

    Музей граффити в Берлине

    Здание музея

    Проект по созданию в Берлине Музея современного урбанистического искусства, разработанный архитектурным бюро Graft, стартовал в мае 2016 года. Музей разместили в расположенном в столичном районе Шенеберг бывшем жилом доме - переоборудованном здании эпохи грюндерства. Уже само это строение является произведением искусства. А его фасад украшают сменяющие друг друга граффити.

  • Увлекательная прогулка

    Музей граффити в Берлине

    Увлекательная прогулка

    Решение интерьера нового музея - это попытка дизайнеров предложить посетителям совершенно новое и в высшей степени неожиданное восприятие пространства. Через все залы проходит своего рода улица-галерея, проложенная так, чтобы созерцатель мог любоваться крупноформатными картинами и на расстоянии, и вблизи.

  • Гейша в качестве музы

    Музей граффити в Берлине

    Муза-гейша

    Это работа британского райтера под псевдонимом Hush. Вообще-то он - специалист по графическому дизайну. Долгое время работал в Японии и занимался дизайном игрушек. А когда вернулся домой, на него нагнали тоску унылые британские пейзажи, и Hush стал разрисовывать стены и заборы в городах. Его любимые персонажи - гейши. Персональные выставки Hush уже проходили в Мельбурне и Лос-Анджелесе.

  • Берлин - город отелей?

    Музей граффити в Берлине

    Берлин - город отелей?

    Росписи поляка Мариуша Вараса, известного под псевдонимом M-City, можно увидеть в Варшаве, Гданьске, Париже, Рио-де-Жанейро. На своих картинах он любит изображать города через множество деталей. Эта работа отражает критический взгляд на Берлин: здания главного вокзала и театра Volksbühne вырваны из их привычной среды и перемещены в места, где теснятся отели.

  • В вечном поиске красоты

    Музей граффити в Берлине

    В вечном поиске красоты

    Создавая свои трафаретные граффити, норвежский райтер Мартин Уотсон стремится показать красоту и эстетику того, что принято считать уродливым и старомодным. А вдохновение он черпает на улице, созерцая настенные произведения стрит-арта, старые здания, разрушающиеся стены. В качестве основы своих творений Уотсон использует серые тона, которые затем разбивает с помощью ярких цветовых вкраплений.

  • Под прицелом – поп-культура

    Музей граффити в Берлине

    Под прицелом - поп-культура

    Для работ американского райтера Рона Инглиша характерно смешение символов поп-культуры и высокой культуры, за счет чего трагедия у него превращается в фарс, а торжественность - в клоунаду. "POPaganda" - так обозначает Инглиш свой стиль. На этом фото запечатлен его коллаж с котом Феликсом - героем анимационных фильмов, появившихся в эпоху немого кино. В своих работах Инглиш высмеивает поп-культуру.

  • Работа Айэна Фрэнсиса

    Музей граффити в Берлине

    Загадочный Фрэнсис

    Британец Айэн Фрэнсис черпает вдохновение, исследуя просторы интернета, смотря фильмы и телешоу, следя за жизнью знаменитостей. Персонажи, которые фигурируют на его картинах, зачастую изображаются полуголыми, застигнутыми в интимной обстановке или во время агрессивных разборок. У Фрэнсиса, одержимого интернет-медиа и американскими драмами для подростков, насилие и красота неразрывно переплетаются.

  • Супермен или супервумен?

    Музей граффити в Берлине

    Супермен или супервумен?

    Канадская художница Сандра Шеврие прославилась благодаря созданным ею сюрреалистическим портретам. Ее работы отражают борьбу женщин за свое место в мире, где доминируют мужчины. Эта тема проходит красной нитью и через серию картин "Cages" ("Клетки"), в качестве персонажей которых выбраны предстающие в женском облике супергерои комиксов.

  • Культ прекрасной женщины

    Музей граффити в Берлине

    Культ прекрасной женщины

    Британский художник польского происхождения, работающий под псевдонимом TankPetrol, предпочитает изображать прекрасных женщин - часто в обрамлении из геометрических фигур или в окружении животных. На портрете этой девушки фигурирует и своего рода месседж: "Не сравнивай себя с другими, ибо всегда найдутся такие, кто будет лучше или хуже тебя".

  • Астронавт на вилле в Майами-Бич

    Музей граффити в Берлине

    Астронавт на вилле в Майами-Бич

    Почти 20 лет назад в Великобритании появилась группа райтеров London Police. Теперь, правда, их осталось только двое - Chaz и Боб Гибсон. Главный герой их работ - белый круглоголовый человечек по имени Lad, которого можно увидеть в городах по всему миру. Картина с изображением Lad в роли астронавта создана в 2014 году во время арт-ярмарки Art Fair в Майами.

    Автор: Тина Хюттль, Наталия Королева


 

Контекст

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