Полезные граффити (видео)

Музей граффити в Берлине

Астронавт на вилле в Майами-Бич

Почти 20 лет назад в Великобритании появилась группа райтеров London Police. Теперь, правда, их осталось только двое - Chaz и Боб Гибсон. Главный герой их работ - белый круглоголовый человечек по имени Lad, которого можно увидеть в городах по всему миру. Картина с изображением Lad в роли астронавта создана в 2014 году во время арт-ярмарки Art Fair в Майами.

Автор: Тина Хюттль, Наталия Королева