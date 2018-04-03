Покушение на Скрипаля: яд "Новичок" неустановленного происхождения

Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на заявление специалистов британской лаборатории "Портон-Даун" о том, что в их задачи не входило определять страну происхождения яда "Новичок".
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